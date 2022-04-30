Хет-трик Холанда не допоміг Боруссії оформити втішне срібло

Драматична футбольна стрілянина у Дортмунді завершилася перемогою Бохума над Боруссією

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Супер-поєдинок 32-го туру видали Боруссія Дортмунд та Бохум . Після поразки від Баварії , Холанд і компанія тепер ведуть боротьбу у чемпіонаті лише за втішне срібло Але тут виникають певні труднощі, що показав матч проти Бохума.

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Вже на 8 хвилині Боруссія програвала 0:2. До перерви команда змогла відігратися – два пенальті реалізував Ерлінг Холанд.

Норвежець не зупинився і після перерви. Ройс гольовою передачею допоміг Холанду оформити хет-трик та вивести Боруссію вперед.

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Але проти такого результату були гравці Бохума, який уже не має мотивації до Бундесліги. Гості мало того, що відігралися, вони ще змогли забити переможний м'яч. У підсумку 4:3 на користь Бохума.

Боруссія Дортмунд зазнає другої поразки поспіль, але має ще комфортну перевагу над Баєром у боротьбі за срібло чемпіонату Німеччини.

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Хет-трик дозволив Холанду дістати у бомбардирських перегонах нападника Баєра Шика. Тепер обидва форварди мають по 21 забитому м'ячу. Але навряд чи хтось зможе завадити знову стати найкращим голеадором Німеччини Роберту Левандовському – у поляка 34 голи та лідерство у боротьбі за Золоту Бутсу. Форвард Баварії може виграти приз другий рік поспіль .