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Головний конкурент України у Лізі націй розгромив Вірменію (відео)

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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14 червня, 21:25
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Збірна Шотландії обіграла в Єревані Вірменію та зрівнялася за очками з командою України у групі В1 Ліги націй
Шотландія без проблем обіграла Вірменію
Шотландія без проблем обіграла Вірменію / Фото: Reuters

Сьогодні у Європі проходять матчі 4-го туру Ліги націй. У Єревані зустрічалися збірні Вірменії та Шотландії. Нагадаємо, в іншому матчі групи В1 Україна приймає у польській Лодзі Ірландію.

У попередньому турі Шотландія та Вірменія зазнали нищівних поразок з однаковим рахунком 0:3 від Ірландії та України відповідно.

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У звітному поєдинку вірмени збиралися скористатися перевагою домашньої арени і поповнити свій очковий запас. Вже у дебюті зустрічі підопічні Хоакіна Капарроса відкрили рахунок у поєдинку. Ваган Бічахчян скористався пасом партнера та відправив м'яч у сітку воріт Шотландії.

Проте свято на вулиці вірменської команди тривало недовго. На 14-й хвилині зустрічі Стюарт Армстронг зрівняв рахунок, а наприкінці першого тайму він чудовим ударом вивів "тартанову армію" вперед.

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У другому таймі шотландці ще двічі забили Вірменії. Джон Макгінн та Че Адамс довели рахунок до розгромного. Зазначимо, що весь другий тайм вірмени грали в меншосты – на 44-й хвилині зустрічі вилучення заробив А.Оганесян, а у доданий час арбітр вигнав з поля К.Оганесяна.

У підсумку команда Стівена Кларка обіграла Вірменію з рахунком 4:1 і наздогнала за очками Україну. Додамо, що у першому турі Ліги націй Шотландія обіграла Вірменію з рахунком 2:0.

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Ліга націй. Група B1

Вірменія – Шотландія 1:4

Голи: Бічахчян, 6 – Армстронг, 14, 45, Макгінн, 51, Адамс, 53

Вірменія: Юрченко, Дашян, Амбарцумян, Хароян, Мікоян, Оганесян, Григорян (Мрктячян, 46), Сперцян (Москера, 59), Байрамян (Ховнесян, 59), Барсегян (Серобян, 84), Бічахчян (Удо, 59)

Шотландія: Гордон, Паттерсон (Ралстон, 75), Мактоміней, Хейнлі (Кемпбелл, 86), Хендрі, Тейлор, Макгрегор, Гілмор (Фергюсон, 64), Макгінн (Тернбулл, 64), Армстронг, Адамс (Браун, 75)

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