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Главный конкурент Украины в Лиге наций разгромил Армению (видео)

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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14 июня, 21:25
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Сборная Шотландии обыграла в Ереване Армению и сравнялась по очкам с командой Украины в группе В1 Лиги наций
Шотландия без проблем обыграла Армению
Шотландия без проблем обыграла Армению / Фото: Reuters

Сегодня в Европе проходят матчи 4-го тура Лиги наций. В Ереване встречались сборные Армении и Шотландии. Напомним, в другом матче группы В1 Украина принимает в польской Лодзи Ирландию.

В предыдущем туре Шотландия и Армения потерпели сокрушительные поражения с одинаковым счетом 0:3 от Ирландии и Украины соответственно.

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В отчетном поединке армяне собирались воспользоваться преимуществом домашней арены и пополнить свой очковый запас. Уже в дебюте встречи подопечные Хоакина Капарроса открыли счет в поединке. Ваган Бичахчян воспользовался пасом партнера и отправил мяч в сетку ворот Шотландии.

Однако праздник на улице армянской команды продолжался недолго. На 14-й минуте встречи Стюарт Армстронг сравнял счет, а в конце первого тайма он же великолепным ударом вывел "тартановую армию" вперед.

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Во втором тайме шотландцы еще дважды забили Армении. Джон Макгинн и Че Адамс довели счет до разгромного. Отметим, что весь второй тайм армяне играли в меньшинстве – на 44-й минуте встречи удаление заработал А.Оганесян, а уже в добавленное время арбитр выгнал с поля К.Оганесяна.

В итоге команда Стивена Кларка обыграла Армению со счетом 4:1 и догнала по очкам Украину. Добавим, что в первом туре Лиги наций Шотландия обыграла Армению со счетом 2:0.

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Лига наций. Группа B1

Армения – Шотландия 1:4

Голы: Бичахчян, 6 – Армстронг, 14, 45, Макгинн, 51, Адамс, 53

Армения: Юрченко, Дашян, Амбарцумян, Хароян, Микоян, Оганесян, Григорян (Мрктячян, 46), Сперцян (Москера, 59), Байрамян (Ховнесян, 59), Барсегян (Серобян, 84), Бичахчян (Удо, 59)

Шотландия: Гордон, Паттерсон (Ралстон, 75), Мактоминей, Хэйнли (Кэмпбелл, 86), Хендри, Тэйлор, Макгрегор, Гилмор (Фергюсон, 64), Макгинн (Тернбулл, 64), Армстронг, Адамс (Браун, 75)

ОБЗОР МАТЧА

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