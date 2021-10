Футболіст зрадів збою в соцмережах: "Хоч зміг поспілкуватися з дружиною"

Вчора темою номер один у всьому світу став масовий збій у роботі соціальних мереж. Користь з цього зумів отримати півзахисник Тоттенгема Лукас Моура.

Футболіст опублікував в Twitter цікаве повідомлення, присвячений цій темі.

"Через збій в WhatsApp і Instagram я зміг трохи поспілкуватися зі своєю дружиною. Хороша вона людина",- написав Моура.

Com a queda do WhatsApp e Instagram consegui conversar um pouco com a minha esposa. Muito gente boa ela