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Друга країна відмовилася від футбольного ЧС. Що тепер буде?

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
5 жовтня, 12:06
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Слідом за Японією від проведення клубного чемпіонату світу відмовилася і ПАР через низький відсоток вакцинованих громадян
Баварія з трофеєм 2020 року
Баварія з трофеєм 2020 року

У ПАР відмовилися від проведення клубного чемпіонату світу з футболу, який повинен пройти в грудні. Все через коронавірус.

Футбольна влада ПАР повідомила, що необхідною умовою для організації турніру мала стати вакцинацію близько 70% дорослого населення. Зараз цей показник становить менше 33% .

Крім того, ПАР знаходиться в червоному списку країн, які не рекомендують до відвідування Великобританією. Це могло б створити труднощі з приїздом на турнір переможця Ліги чемпіонів Челсі.

Клубний ЧС повинен був пройти в Японії. Але на початку вересня японці відмовилися проводити турнір через проблеми з коронавірусом.

Тепер у ФІФА єдина надія на ОАЕ. Емірати раніше були готові зібрати у себе кращі клуби світу.

Поки на ЧС відібрали три команди – Челсі (Англія), Аль Ахлі (Єгипет) і Окленд (Нова Зеландія). Ще чотири клуби визначаться у листопаді.

Нагадаємо, що в 2020 році клубний чемпіонат світу виграла Баварія. У фінальному матчі німці обіграли мексиканський Тигрес з рахунком 1:0.

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