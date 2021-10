Футболист обрадовался сбою в соцсетях: "Хоть смог пообщаться с женой"

Вчера темой номер один во всем мира стал массовый сбой в работе социальных сетей. Пользу из этого сумел извлечь полузащитник Тоттенхэма Лукас Моура.

Футболист опубликовал в Twitter забавное сообщение, посвященный этой теме.

"Из-за сбоя в WhatsApp и Instagram я смог немного пообщаться со своей женой. Хороший она человек", – написал Моура.

Com a queda do WhatsApp e Instagram consegui conversar um pouco com a minha esposa. Muito gente boa ela