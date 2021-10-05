6 октября 21:45
Италия --
Испания --
7 октября 21:45
Бельгия --
Франция --
9 октября 19:00
Финляндия --
Украина --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова ⚡ Обвал соцсетей и сервисов 👑 Мисс Украина-2021: фото 🚨 Задержание Саакашвили
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Футболист обрадовался сбою в соцсетях: "Хоть смог пообщаться с женой"

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
5 октября, 14:12
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Бразильский полузащитник Тоттенхэма Лукас Моура рассказал как провел вечер после того, как перестали работать WhatsApp и Instagram
Лукас и Ларисса хорошо провели время без соцсетей
Лукас и Ларисса хорошо провели время без соцсетей

Вчера темой номер один во всем мира стал массовый сбой в работе социальных сетей. Пользу из этого сумел извлечь полузащитник Тоттенхэма Лукас Моура.

Футболист опубликовал в Twitter забавное сообщение, посвященный этой теме.

Реклама

"Из-за сбоя в WhatsApp и Instagram я смог немного пообщаться со своей женой. Хороший она человек", – написал Моура.

29-летний бразилец в Англии играет с 2018 года. До этого он выступал за Пари Сен-Жермен. Со сборной Бразилии выиграл Кубок конфедераций в 2013 году и серебряную медаль Олимпийских игр в Лондоне-2012.

Реклама

Читайте также: Вторая страна отказалась от футбольного ЧМ. Что теперь будет?

Вместе с женой Лариссой они воспитывают двоих детей.

Реклама

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Италия

Завтра

21:45

Испания

2.32

3.18

3.70

Бельгия

7 окт

21:45

Франция

3.19

3.28

2.48

Финляндия

9 окт

19:00

Украина

3.76

3.42

2.18
Девушки покера
PokerMatch

Фатима
Де Мело

Нидерланды
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтер
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Заря
10
22:9
20
5
Днепр-1
10
14:12
19
6
Александрия
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металлист 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Львов
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Черноморец
10
11:24
6
16
Мариуполь
10
12:25
4
Показать больше
Пятница, 15 октября
19:30
Суббота, 16 октября
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять