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Вторая страна отказалась от футбольного ЧМ. Что теперь будет?

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
5 октября, 12:06
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Вслед за Японией от проведения клубного чемпионата мира отказалась и ЮАР из-за низкого процента вакцинированных граждан
Бавария с трофеем 2020 года
Бавария с трофеем 2020 года

В ЮАР отказались от проведения клубного чемпионата мира по футболу, который должен пройти в декабре. Все из-за коронавируса.

Футбольные власти ЮАР сообщили, что необходимым условием для организации турнира должно было стать вакцинирование порядка 70% взрослого населения. Сейчас этот показатель составляет менее 33%.

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Кроме того, ЮАР находится в красном списке стран, не рекомендуемых к посещению Великобританией. Это могло бы создать затруднения с приездом на турнир победителя Лиги чемпионов Челси.

Клубный ЧМ должен был пройти в Японии. Но в начале сентября японцы отказались проводить турнир из-за проблем с коронавирусом.

Теперь у ФИФА единственная надежда на ОАЭ. Эмираты ранее были готовы собрать у себя лучшие клубы мира.

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Пока на ЧМ отобрались три команды – Челси (Англия), Аль Ахли (Египет) и Окленд (Новая Зеландия). Еще четыре клуба определятся в ноябре.

Напомним, что в 2020 году клубный чемпионат мира выиграла Бавария. В финальном матче немцы обыграли мексиканский Тигрес со счетом 1:0.

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