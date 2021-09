Япония отказалась от проведения клубного ЧМ-2021

Японская футбольная ассоциация не будет проводить клубный чемпионат мира по футболу в этом году, который должен был начаться в декабре.

Причиной отказа стало решение правительства Японии продлить чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса в Токио и других регионах страны. Новое место проведения турнира ФИФА объявит позже.

The Japan Football Association (JFA) has withdrawn from hosting the 2021 Club World Cup due to the COVID-19 situation in the country, world soccer's governing body (FIFA) said on Thursday. https://t.co/AbISHEbaeB