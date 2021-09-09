Япония отказалась от проведения клубного ЧМ-2021

Из-за пандемии COVID-19 в "Стране восходящего солнца" решили не усугублять ситуацию и отказаться от проведения футбольного форума

Япония отказалась от клубного ЧМ-2021

Японская футбольная ассоциация не будет проводить клубный чемпионат мира по футболу в этом году, который должен был начаться в декабре.

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Причиной отказа стало решение правительства Японии продлить чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса в Токио и других регионах страны. Новое место проведения турнира ФИФА объявит позже.

The Japan Football Association (JFA) has withdrawn from hosting the 2021 Club World Cup due to the COVID-19 situation in the country, world soccer's governing body (FIFA) said on Thursday. https://t.co/AbISHEbaeB — Reuters Sports (@ReutersSports) September 9, 2021

В клубном чемпионате мира должны принять участие 7 клубов. На данный момент известны три участника: Челси – как победитель Лиги чемпионов УЕФА, египетский Аль Ахли – обладатель африканской Лиги чемпионов и новозеландский Окленд Сити, заявленный Конфедерацией футбола Океании. Остальные четыре участники еще не определены.

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Клубное первенство должно было пройти с 9 по 19 декабря.

Напомним, что в 2020 году клубный чемпионат мира выиграла Бавария. В финальном матче "пивовары" обыграли мексиканский Тигрес со счетом 1:0.