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Футболіст, який виграв чотири Ліги чемпіонів, став "дияволом"

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
14 серпня, 16:46
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Манчестер Юнайтед провів презентацію свого зіркового новачка – французького захисника Рафаеля Варана, який переїхав до Англії з Реала
Варан уже в Манчестері
Варан уже в Манчестері / Фото: Официальный сайт ФК "Манчестер Юнайтед"

Захисник збірної Франції Рафаель Варан офіційно став гравцем Манчестер Юнайтед. Контракт розрахований до червня 2025 року. 28-річного футболіста представили на "Олд Траффорд" перед матчем першого туру АПЛ з Лідсом.

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"Манчестер Юнайтед – один з найбільш знакових клубів світового футболу, і можливість приїхати сюди і зіграти в Прем'єр-Лізі – це те, від чого я не міг відмовитися. Я хочу досягти набагато більшого в своїй кар'єрі, і я знаю, що приєднуюся до команди, повної великих гравців, які всі будуть мати однакову рішучість вигравати матчі і трофеї" , – заявив Варан.

Як повідомляє A Bola з посиланням на ABC, Реал отримає 58 млн євро за 28-річного француза. Зарплата – 12 млн євро в рік.

Нагадаємо, Варан провів в Реалі десять років, вигравши з мадридцями 18 трофеїв. В тому числі, чотири Ліги чемпіонів.

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Варан
Варан / Фото: AFP

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9
2
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3
7:1
9
3
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8:3
9
4
Ворскла
3
8:3
7
5
Дніпро-1
3
7:3
7
6
Олександрія
3
3:2
6
7
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4
5:6
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Колос
2
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4
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Зоря
3
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Минай
2
1:2
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Маріуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львів
3
2:8
1
15
Чорноморець
3
2:9
0
16
Інгулець
3
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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
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9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
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