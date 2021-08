Футболіст, який виграв чотири Ліги чемпіонів, став "дияволом"

Захисник збірної Франції Рафаель Варан офіційно став гравцем Манчестер Юнайтед. Контракт розрахований до червня 2025 року. 28-річного футболіста представили на "Олд Траффорд" перед матчем першого туру АПЛ з Лідсом.

"Манчестер Юнайтед – один з найбільш знакових клубів світового футболу, і можливість приїхати сюди і зіграти в Прем'єр-Лізі – це те, від чого я не міг відмовитися. Я хочу досягти набагато більшого в своїй кар'єрі, і я знаю, що приєднуюся до команди, повної великих гравців, які всі будуть мати однакову рішучість вигравати матчі і трофеї" , – заявив Варан.

Now THAT is an Old Trafford welcome #MUFC @RaphaelVarane