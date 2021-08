Футболист, который выиграл четыре Лиги чемпионов, стал "дьяволом"

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан официально стал игроком Манчестер Юнайтед. Контракт рассчитан до июня 2025 года. 28-летнего футболиста представили на "Олд Траффорд" перед матчем первого тура АПЛ с Лидсом.

"Манчестер Юнайтед – один из самых знаковых клубов мирового футбола, и возможность приехать сюда и сыграть в Премьер-Лиге – это то, от чего я не мог отказаться. Я хочу достичь гораздо большего в своей карьере, и я знаю, что присоединяюсь к команде, полной великих игроков, которые все будут иметь одинаковую решимость выигрывать матчи и трофеи", – заявил Варан.

Now THAT is an Old Trafford welcome #MUFC@RaphaelVarane