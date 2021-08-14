Футболист, который выиграл четыре Лиги чемпионов, стал "дьяволом"

Манчестер Юнайтед провел презентацию своего звездного новичка – французского защитника Рафаэля Варана, который переехал в Англию из Реала

Варан уже в Манчестере / Фото: Официальный сайт ФК "Манчестер Юнайтед"

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан официально стал игроком Манчестер Юнайтед. Контракт рассчитан до июня 2025 года. 28-летнего футболиста представили на "Олд Траффорд" перед матчем первого тура АПЛ с Лидсом.

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"Манчестер Юнайтед – один из самых знаковых клубов мирового футбола, и возможность приехать сюда и сыграть в Премьер-Лиге – это то, от чего я не мог отказаться. Я хочу достичь гораздо большего в своей карьере, и я знаю, что присоединяюсь к команде, полной великих игроков, которые все будут иметь одинаковую решимость выигрывать матчи и трофеи", – заявил Варан.

Now THAT is an Old Trafford welcome #MUFC@RaphaelVarane — Manchester United (@ManUtd) August 14, 2021

Как сообщает A Bola со ссылкой на ABC, Реал получит 58 млн евро за 28-летнего француза. Зарплата – 12 млн евро в год.

Напомним, Варан провел в Реале десять лет, выиграв с мадридцами 18 трофеев. В том числе, четыре Лиги чемпионов.

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