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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Футбол втратив найкращого друга Мессі

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
20 листопада, 19:54
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У 33 роки нападник Барселони та збірної Аргентини Серхіо Агуеро змушений повісити бутси на цвях
Серхіо Агуеро
Серхіо Агуеро / Фото: Reuters

Причиною прощання Агуеро з футболом стали проблеми з серцем – враховуючи їх, продовжувати кар'єру буде небезпечно для життя.

Наступного тижня має відбутися прес-конференція, де аргентинець оголосить про завершення кар'єри.

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Про це повідомляє журналіст Жерар Ромеро у себе в Twitter.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня Агуеро різко стало зле під час матчу Барселона – Алавес (1:1). Пізніше стало відомо, що у Серхіо стався напад тахікардії.

Агуеро стало зле на полі
Агуеро стало зле на полі / Фото: ESPN

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Спочатку повідомлялося, що Агуеро пропустить три місяці. Але, як бачимо, йому взагалі доведеться попрощатися з футболом. На ЧС-2022 Мессі виступить без свого кума та найкращого друга.

Мессі і Агуеро в збірній Аргентини
Мессі і Агуеро в збірній Аргентини

Зазначимо, що Агуеро став переможцем Ліги Європи з Атлетіко, 5-разовим чемпіоном Англії з МанСіті та переможцем Кубка Америки зі збірною Аргентини.

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Улітку він у статусі вільного агента перебрався до Барселони на зарплату 6 мільйонів євро на рік. Але у складі каталонців встиг провести лише п'ять матчів, забивши один м'яч.

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