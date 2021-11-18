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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Форварда Спартака звинувачено у спробі ненавмисного вбивства свого брата

Павло Василенко Павло Василенко редактор сайту segodnya.ua
18 листопада, 17:27
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Прокуратура Амстердама ухвалила рішення порушити кримінальне переслідування стосовно нападника московського Спартака Квінсі Промеса
Квінсі Промес
Квінсі Промес / Фото: Getty Images

29-річний нідерландець звинувачується в замаху на свого двоюрідного брата та нанесення йому ножових поранень. Фінальне рішення буде ухвалено після того, як буде виконано слідчі запити від адвоката підсудного, повідомляє AD.

Раніше ми писали, що колишній футболіст українських Зірки та Олександрії помер у реанімаційному відділенні однієї з московських лікарень.

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Дата слухання у справі ще не оголошена. До закінчення слідчих заходів Промес може перебувати у Росії, у суді його представлятиме адвокат.

За нанесення ножових поранень передбачено ув'язнення строк від 24 до 42 місяців.

У грудні 2020 року Промеса заарештували в Амстердамі і провели три дні під вартою у справі про напад з ножем на родича на сімейній вечірці влітку того ж року. Незабаром його відпустили на волю, але правоохоронні органи продовжили розслідування інциденту.

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