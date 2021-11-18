Форварду Спартака предъявлено обвинение в попытке непредумышленного убийства своего брата

Прокуратура Амстердама приняла решение возбудить уголовное преследование в отношении нападающего московского Спартака Квинси Промеса

Квинси Промес / Фото: Getty Images

29-летний нидерландец обвиняется в покушении на своего двоюродного брата и нанесении ему ножевых ранений. Финальное решение будет принято после того, как будут выполнены следственные запросы от адвоката подсудимого, сообщает AD.

Ранее мы писали, что бывший футболист украинских Зирки и Александрии умер в реанимационном отделении одной из московских больниц.

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Дата слушания по делу еще не объявлена. До окончания следственных мероприятий Промес может находиться в России, в суде его будет представлять адвокат.

За нанесение ножевых ранений предусмотрено тюремное заключение на срок от 24 до 42 месяцев.

В декабре 2020 года Промес был арестован в Амстердаме и провел три дня под стражей по делу о нападении с ножом на родственника на семейной вечеринке летом того же года. Вскоре он был отпущен на свободу, но правоохранительные органы продолжили расследование инцидента.