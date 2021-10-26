Як вони це уявляють? У Росії запропонували Динамо зіграти зі Спартаком

Екс-гравець московського Спартака та збірної СРСР Юрій Гаврилов впевнений, що провести матч між двома клубами реально, і це незважаючи на війну на Донбасі

Ветеран російського футболу запропонував провести матч Динамо - Спартак / Фото: Колаж: Сьогодні

Ветеран російського футболу виступив з ініціативою провести поєдинок між Спартаком та Динамо, повідомляє видання Спорт-Експрес.

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При цьому найкращий бомбардир чемпіонату СРСР 1983 року вважає, що зустрічі між двома командами припинилися через політичну ситуацію, а не війну між країнами.

"Чому б і не провести зараз таку гру? Раніше такі матчі були. Потім вони припинилися через політичну ситуацію. Сумую не за матчами, а за друзями, з якими грав за збірну СРСР, зустрічався у Москві та Києві. Я хотів би зустрітися з друзями. Якби зараз керівництво клубів домовилося провести такий матч, було б добре. Не беруся сказати, хто був би сильнішим, обидві команди не надто блищать у Європі", – сказав Гаврилов в інтерв'ю Спорт-Експресу.

Слід зазначити, що у 2014 році УЄФА розвела матчі українських та російських клубів у єврокубкових турнірах у зв'язку з війною на Донбасі та окупації Росією українського Криму.

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Востаннє Спартак та Динамо зустрічалися між собою на "Турнірі чотирьох" у 2013 році. Тоді кияни перемогли "червоно-білих" із рахунком 2:1.

А 2013 році в Росії навіть було створено Оргкомітет Об'єднаного чемпіонату України та Росії, який очолював екс-наставник Динамо Валерій Газзаєв. На щастя, цим планом не судилося реалізуватися.