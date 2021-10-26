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Верес --
6 ноября 00:00
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Как они это представляют? В России предложили Динамо сыграть со Спартаком

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
26 октября, 23:52
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Экс-игрок московского Спартака и сборной СССР Юрий Гаврилов уверен, что провести матч между двумя клубами реально, и это несмотря на войну на Донбасса
Ветеран российского футбола предложил провести матч Динамо - Спартак
Ветеран российского футбола предложил провести матч Динамо - Спартак / Фото: Коллаж: Сегодня

Ветеран российского футбола выступил с инициативой провести поединок между Спартаком и Динамо, сообщает Спорт-Экспресс.

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При этом лучший бомбардир чемпионата СССР 1983 года считает, что встречи между двумя командами прекратились из-за политической ситуации, а не войны между странами.

"Почему бы и не провести сейчас такую игру? Раньше такие матчи были. Потом они прекратились из-за политической ситуации.

Скучаю не по матчам, а по друзьям, с которыми играл за сборную СССР, встречался в Москве и Киеве. Я бы хотел встретиться с друзьями.

Если бы сейчас руководства клубов договорились провести такой матч, было бы хорошо. Не берусь сказать, кто был бы сильнее, обе команды не особо блещут в Европе", – сказал Гаврилов в интервью Спорт-Экспрессу.

Нужно отметить, что в 2014 году УЕФА развела матчи украинских и российских клубах в еврокубковых турнира в связи с войной на Донбассе и оккупацией Россией украинского Крыма.

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Последний раз Спартак и Динамо встречались между собой на "Турнире четырех" в 2013 году. Тогда киевляне победили "красно-белых" со счетом 2:1.

А в 2013 году в России даже был создан Оргкомитет Объединенного чемпионата Украины и России, который возглавлял экс-наставник Динамо Валерий Газзаев. К счастью, этим плана не суждено было реализоваться.

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