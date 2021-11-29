ФІФА визначилася з датами проведення клубного ЧС – жеребкування вже сьогодні

ФІФА затвердила дати проведення клубного чемпіонату світу 2021 року в ОАЕ. Жеребкування турніру відбудеться вже сьогодні, а сам турнір – у лютому наступного року

Японія відмовилася від клубного ЧС-2021

Як повідомляє офіційний сайт ФІФА, 29 листопада, визначаться чвертьфінальні пари турніру. А сам турнір пройде з 3 по 12 лютого 2022 року.

На початку вересня Японія відмовилася від проведення клубного ЧС-2021 через пандемію COVID-19. Слідом за Японією від проведення клубного чемпіонату світу відмовилася і ПАР.

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Це буде третій поспіль розіграш клубного ЧС на Аравійському півострові – два попередні приймали Катар. До речі, того ж 2022 року у Катарі пройде чемпіонат світу з футболу.

Представники УЄФА та КОНМЕБОЛ розпочнуть боротьбу на турнірі з півфіналу.

Учасники клубного чемпіонату світу:

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