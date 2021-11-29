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ФИФА определилась с датами проведения клубного ЧМ – жеребьевка уже сегодня

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
29 ноября, 11:02
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ФИФА утвердила даты проведения клубного чемпионата мира 2021 года в ОАЭ. Жеребьевка турнира состоится уже сегодня, а сам турнир – в феврале следующего года
Япония отказалась от клубного ЧМ-2021
Япония отказалась от клубного ЧМ-2021

Как сообщает официальный сайт ФИФА, 29 ноября определятся четвертьфинальные пары турнира. Сам же турнир пройдет с 3 по 12 февраля 2022 года.

В начале сентября Япония отказалась от проведения клубного ЧМ-2021 из-за пандемии COVID-19. Вслед за Японией от проведения клубного чемпионата мира отказалась и ЮАР.

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Это будет третий подряд розыгрыш клубного ЧМ на Аравийском полуострове – два предыдущих принимал Катар. Кстати, в том же 2022 году в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу.

Представители УЕФА и КОНМЕБОЛ вступят в борьбу на турнире с полуфинала.

Участники клубного чемпионата мира:

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  • Челси (Англия, УЕФА)
  • Палмейрас (Бразилия, КОНМЕБОЛ)
  • Аль-Хиляль (Саудовская Аравия, АФК)
  • Аль-Ахли (Египет, КАФ)
  • Монтеррей (Мексика, КОНКАКАФ)
  • Окленд Сити (Новая Зеландия, ОФК)
  • Аль-Джазира (Катар, хозяева)

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41
2
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41
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Днепр-1
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29:16
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4
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16
29:17
31
5
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18:22
24
7
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23
8
Верес
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Рух
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12:23
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