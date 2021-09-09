Японія відмовилася від проведення клубного ЧС-2021

Через пандемію COVID-19 в "Країні висхідного сонця" вирішили не погіршувати ситуацію і відмовитися від проведення футбольного форуму

Японія відмовилася від клубного ЧС-2021

Японська футбольна асоціація не проводитиме клубний чемпіонат світу по футболу в цьому році, який повинен був початися в грудні.

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Причиною відмови стало рішення уряду Японії продовжити надзвичайний стан у зв'язку з розповсюдження коронавірусу у Токіо та інших регіонах країни. Нове місце проведення турніру ФІФА оголосить пізніше.

The Japan Football Association (JFA) has withdrawn from hosting the 2021 Club World Cup due to the COVID-19 situation in the country, world soccer & # 39; s governing body (FIFA) said on Thursday. https://t.co/AbISHEbaeB - Reuters Sports (@ReutersSports) September 9, 2021

У клубному чемпіонаті світу повинні взяти участь 7 клубів. На цей момент відомі три учасники: Челсі – як переможець Ліги чемпіонів УЄФА, єгипетський Аль Аглі – володар африканської Ліги чемпіонів і новозеландський Окленд Сіті, заявлений Конфедерацією футболу Океанії. Решта чотири учасники ще не визначені.

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Клубна першість мала відбутися з 9 по 19 грудня.

Нагадаємо, що в 2020 році клубний чемпіонат світу виграла Баварія. У фінальному матчі "пивовари" обіграли мексиканський Тігрес з рахунком 1:0.