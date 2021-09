Японія відмовилася від проведення клубного ЧС-2021

Японська футбольна асоціація не проводитиме клубний чемпіонат світу по футболу в цьому році, який повинен був початися в грудні.

Причиною відмови стало рішення уряду Японії продовжити надзвичайний стан у зв'язку з розповсюдження коронавірусу у Токіо та інших регіонах країни. Нове місце проведення турніру ФІФА оголосить пізніше.

