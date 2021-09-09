Японія відмовилася від проведення клубного ЧС-2021

Японська футбольна асоціація не проводитиме клубний чемпіонат світу по футболу в цьому році, який повинен був початися в грудні.
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Причиною відмови стало рішення уряду Японії продовжити надзвичайний стан у зв'язку з розповсюдження коронавірусу у Токіо та інших регіонах країни. Нове місце проведення турніру ФІФА оголосить пізніше.
The Japan Football Association (JFA) has withdrawn from hosting the 2021 Club World Cup due to the COVID-19 situation in the country, world soccer & # 39; s governing body (FIFA) said on Thursday. https://t.co/AbISHEbaeB- Reuters Sports (@ReutersSports) September 9, 2021
У клубному чемпіонаті світу повинні взяти участь 7 клубів. На цей момент відомі три учасники: Челсі – як переможець Ліги чемпіонів УЄФА, єгипетський Аль Аглі – володар африканської Ліги чемпіонів і новозеландський Окленд Сіті, заявлений Конфедерацією футболу Океанії. Решта чотири учасники ще не визначені.
Клубна першість мала відбутися з 9 по 19 грудня.
Нагадаємо, що в 2020 році клубний чемпіонат світу виграла Баварія. У фінальному матчі "пивовари" обіграли мексиканський Тігрес з рахунком 1:0.