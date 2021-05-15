Євро пройде без Ібри. Швеція залишилася без свого суперфорварда

Шведський нападаючий Златан Ібрагімович не зможе виступити на чемпіонаті Європи, футболіст отримав травму коліна в матчі проти Ювентуса

Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Сумні новини для фанатів Златана Ібрагімовича. Нападаючий Мілана не зможе допомогти збірній Швеції на чемпіонаті Європи.

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39-річний форвард отримав травму коліна і залишився без Євро-2021. Про це повідомляється в Twitter Шведського футбольного союзу. Ібрагімович покинув поле з пошкодженням в матчі чемпіонату Італії проти Ювентуса 9 травня. Тоді "россо-нері" розгромили суперників з рахунком – 3:0.

16 березня стало відомо про те, що Ібрагімович відновив виступи за національну команду. Швед не виходив на поле у складі збірної протягом п'яти років. 29 березня в матчі кваліфікації чемпіонату світу-2022 проти Косово форвард відзначився ефектним гольовим пасом.

Чемпіонат Європи-2020 пройде влітку 2021-го. Турнір стартує 11 червня і завершиться 11 липня.

Ібрагімович – кращий бомбардир в історії збірної Швеції. На його рахунку 62 забитих м'ячі.