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Євро пройде без Ібри. Швеція залишилася без свого суперфорварда

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
15 травня, 17:57
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Шведський нападаючий Златан Ібрагімович не зможе виступити на чемпіонаті Європи, футболіст отримав травму коліна в матчі проти Ювентуса
Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo
Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Сумні новини для фанатів Златана Ібрагімовича. Нападаючий Мілана не зможе допомогти збірній Швеції на чемпіонаті Європи.

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39-річний форвард отримав травму коліна і залишився без Євро-2021. Про це повідомляється в Twitter Шведського футбольного союзу. Ібрагімович покинув поле з пошкодженням в матчі чемпіонату Італії проти Ювентуса 9 травня. Тоді "россо-нері" розгромили суперників з рахунком – 3:0.

16 березня стало відомо про те, що Ібрагімович відновив виступи за національну команду. Швед не виходив на поле у складі збірної протягом п'яти років. 29 березня в матчі кваліфікації чемпіонату світу-2022 проти Косово форвард відзначився ефектним гольовим пасом.

В тренді

Чемпіонат Європи-2020 пройде влітку 2021-го. Турнір стартує 11 червня і завершиться 11 липня.

Ібрагімович – кращий бомбардир в історії збірної Швеції. На його рахунку 62 забитих м'ячі.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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