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Евро пройдет без Ибры. Швеция осталась без своего суперфорварда

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
15 мая, 17:57
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Шведский нападающий Златан Ибрагимович не сможет выступить на чемпионате Европы, футболист получил травму колена в матче против Ювентуса
Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo
Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Печальные новости для фанатов Златана Ибрагимовича. Нападающий Милана не сможет помочь сборной Швеции на предстоящем чемпионате Европы.

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39-летний форвард получил травму колена и остался без Евро-2021. Об этом сообщается в Twitter Шведского футбольного союза. Ибрагимович покинул поле с повреждением в матче чемпионата Италии против Ювентуса 9 мая. Тогда "россо-нери" разгромили соперников со счетом – 3:0.

16 марта стало известно о том, что Ибрагимович возобновил выступления за национальную команду. Швед не выходил на поле в составе сборной в течение пяти лет. 29 марта в матче квалификации чемпионата мира-2022 против Косово форвард отметился эффектным голевым пасом.

В тренде

Чемпионат Европы-2020 пройдет летом 2021-го. Турнир стартует 11 июня и завершится 11 июля.

Ибрагимович – лучший бомбардир в истории сборной Швеции. На его счету 62 забитых мяча.

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