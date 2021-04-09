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Євро-2022 стало далі від нас. Україна програла перший матч плей-офф

9 квітня, 21:22

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Наші дівчата поступилися на своєму полі Північній Ірландії

Жіноча збірна України ускладнила собі завдання потрапити на чемпіонат Європи 2022 року. Сьогодні наша команда провела на своєму полі перший поєдинок плей-офф проти Північної Ірландії. На жаль, наші дівчата поступилися.

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Україна – Північна Ірландія – 1:2
Голи: Апанащенко (22) – Фарнесс (5), Меджілл (57).

Україна: Саніна, Філенко, Кравець, Шматко, Басанська (Петрик, 81), Андрущак (Панцулая, 46), Хімич, Овдійчук, Апанащенко (Андрухів, 86), Козлова (Калініна, 86), Кравчук (Куніна, 61).

Матч-відповідь відбудеться 13 квітня в Белфасті. Початок о 21.45.

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Збірні, які вже кваліфікувалися на Євро-2022: Англія, Німеччина, Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Бельгія, Ісландія, Іспанія, Фінляндія, Австрія, Італія.

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Українська команда лише раз виступала на континентальній першості. Було це в 2009 році. Наші дівчата поступилися Нідерландам – 0:2, Данії – 1:2 і обіграли Фінляндію – 1 0. Але це не дозволило вийти з групи.

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