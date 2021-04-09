Євро-2022 стало далі від нас. Україна програла перший матч плей-офф

Жіноча збірна України ускладнила собі завдання потрапити на чемпіонат Європи 2022 року. Сьогодні наша команда провела на своєму полі перший поєдинок плей-офф проти Північної Ірландії. На жаль, наші дівчата поступилися.

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Україна – Північна Ірландія – 1:2

Голи: Апанащенко (22) – Фарнесс (5), Меджілл (57).

Україна: Саніна, Філенко, Кравець, Шматко, Басанська (Петрик, 81), Андрущак (Панцулая, 46), Хімич, Овдійчук, Апанащенко (Андрухів, 86), Козлова (Калініна, 86), Кравчук (Куніна, 61).

Матч-відповідь відбудеться 13 квітня в Белфасті. Початок о 21.45.

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Збірні, які вже кваліфікувалися на Євро-2022: Англія, Німеччина, Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Бельгія, Ісландія, Іспанія, Фінляндія, Австрія, Італія.

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Українська команда лише раз виступала на континентальній першості. Було це в 2009 році. Наші дівчата поступилися Нідерландам – 0:2, Данії – 1:2 і обіграли Фінляндію – 1 0. Але це не дозволило вийти з групи.

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