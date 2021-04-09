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Евро-2022 стало дальше от нас. Украина проиграла первый матч плей-офф

9 апреля, 21:22

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Наши девушки уступили на своем поле Северной Ирландии

Женская сборная Украины усложнила себе задачу попадания на чемпионат Европы 2022 года. Сегодня наша команда провела на своем поле первый поединок плей-офф против Северной Ирландии. К сожалению, наши девушки уступили.

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Украина – Северная Ирландия – 1:2
Голы: Апанащенко (22) – Фарнесс (5), Меджилл (57).

Украина: Санина, Филенко, Кравец, Шматко, Басанская (Петрик, 81), Андрущак (Панцулая, 46), Химич, Овдийчук, Апанащенко (Андрухив, 86), Козлова (Калинина, 86), Кравчук (Кунина, 61).

Ответный матч состоится 13 апреля в Белфасте. Начало в 21.45.

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Сборные, которые уже квалифицировались на Евро-2022: Англия, Германия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Бельгия, Исландия, Испания, Финляндия, Австрия, Италия.

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Украинская команда лишь раз выступала на континентальном первенстве. Было это в 2009 году. Наши девушки уступили Нидерландам – 0:2, Дании – 1:2 и обыграли Финляндию – 1:0. Но это не позволило выйти из группы.

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женский футбол женская сборная Украины
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