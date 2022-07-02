Евертон підписав гравця збірної Англії для конкуренції Віталію Миколенку

Захисник Джеймс Тарковскі не захотів грати з Бернлі в Чемпіоншип і на правах вільного агента перейшов до "ірисок"

Джеймс Тарковскі посилить захист Евертона

Трансферне літо щосили кипить чутками про переходи і вже завершеними угодами. Активно на ринку поводиться і Евертон Віталія Миколенка.

Нещодавно команда з Ліверпуля продала Рішарлісона у Тоттенхем і тепер вирішила зміцнити оборонні редути. Сьогодні "іриски" повідомили про підписання захисника Бернлі Джеймса Тарковського.

Реклама

Англієць поставив свій підпис під контрактом на 4 роки. Джеймс перейшов в Евертон безкоштовно, оскільки його договір з Бернлі добіг кінця. До того ж "кларетові" вилетіли із АПЛ.

Раніше 29-річний гравець також виступав за Олдхем та Брентфорд. Тарковскі виступає на позиції центрального захисника, де також може бути використаний Миколенко. Щоправда, основною позицією українця є лівий фланг оборони.

Читайте також: Челсі позбавився свого найдорожчого трансферу вже через рік

Реклама

Минулого сезону Джеймс провів 37 матчів, у яких забив 1 гол і віддав двох асистів. Також захисник має досвід виступів за збірну Англії. У 2018 році Тарковський провів два поєдинки у футболці "трьох левів".