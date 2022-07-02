Эвертон подписал игрока сборной Англии для конкуренции Виталию Миколенко

Защитник Джеймс Тарковски не захотел играть с Бернли в Чемпионшип и на правах свободного агента перешел к "ирискам"

Джеймс Тарковски усилит защиту Эвертона

Трансферное лето вовсю кипит слухами о переходах и уже завершенными сделками. Активно на рынке ведет себя и Эвертон Виталия Миколенко.

Недавно команда из Ливерпуля продала Ришарлисона в Тоттенхэм и теперь решила укрепить оборонные редуты. Сегодня "ириски" сообщили о подписании защитника Бернли Джеймса Тарковски.

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Англичанин поставил свою подпись под контрактом на 4 года. Джеймс перешел в Эвертон бесплатно., поскольку его договор с Бернли подошел к концу. К тому же "кларетовые" вылетели из АПЛ.

Ранее 29-летний игрок также выступал за Олдхэм и Брентфорд. Тарковски выступает на позиции центрального защитника, где также может быть использован Миколенко. Правда, основной позицией украинца является левый фланг обороны.

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В прошлом сезоне Джеймс провел 37 матчей, в которых забил 1 гол и отдал два ассиста. Также у защитника есть опыт выступлений за сборную Англии. В 2018 году Тарковски провел два поединка в футболке "трех львов".