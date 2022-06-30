Челсі позбавився свого найдорожчого трансферу вже через рік

Бельгійський форвард Ромелу Лукаку повернувся до Інтеру на правах оренди. Рік тому лондонці виклали за нього рекордну суму

Ромелу Лукаку повернувся до Інтеру

Це літо у футболі обіцяє стати гарячим через велику кількість трансферів. Першим гучну новину повідомив Манчестер Сіті, який підписав Ерлінга Холанда з Борусії Дортмунд.

Пізніше Ліверпуль викупив у Бенфіки Дарвіна Нуньєса аж за 75 мільйонів фунтів. А тепер оформлено перший великий трансфер із АПЛ до іншої ліги. Серйозну атакувальну одиницю втратив Челсі.

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Як повідомив офіційний сайт Інтера італійці взяли в оренду форварда лондонців Ромелу Лукаку. Бельгієць виступатиме у складі віце-чемпіона Італії у сезоні 2022/2023 за 8 мільйонів євро.

Зазначимо, що минулого сезону Лукаку пішов у зворотному напрямку. Тоді Челсі заплатив Інтеру за форварда рекордні для себе 97,5 мільйонів фунтів. Щоправда, у команді Тухеля бельгієць не став постійним гравцем основи, забивши 15 голів у 44 матчах.

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За Інтер Ромелу виступав з 2019 по 2021 роки і показав куди кращу результативність – 64 голах у 96 поєдинках. Разом із "неррадзурі" бельгієць став чемпіоном Італії, а також виходив у фінал Ліги Європи.