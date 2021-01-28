Це складно повторити! Російського футболіста двічі за день виганяли з поля

Магомед-Шапі Сулейманов не дограв матчі з "Ригою" і "Шахтарем"

Унікальний випадок стався на зборах "Краснодара". Півзахисник російської команди Магомед-Шапі Сулейманов отримав дві червоні картки в один день.

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"Краснодар" зіграв два спаринги за день. У першому матчі з латвійською "Ригою" Сулейманов був вилучений вже на 23-й хвилині. А в поєдинку проти солігорського "Шахтаря" футболіста вигнали на 78-й хвилині.

У нинішньому сезоні РПЛ Магомед-Шапі Сулейманов провів 18 матчів і забив три голи. У 2019 він став найкращим молодим футболістом РПЛ.

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У єврокубках "Краснодар" виступав в Лізі чемпіонів. Команда посіла третє місце і в 1/16 фіналу Ліги Європи зіграє проти загребського "Динамо".

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