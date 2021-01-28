Русский
$ 28,17
34,12
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Це складно повторити! Російського футболіста двічі за день виганяли з поля

28 січня, 19:31

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Магомед-Шапі Сулейманов не дограв матчі з "Ригою" і "Шахтарем"

Унікальний випадок стався на зборах "Краснодара". Півзахисник російської команди Магомед-Шапі Сулейманов отримав дві червоні картки в один день.

Реклама

Читайте також: Таке ви вже не пам'ятаєте! Як "Кривбас" забивав Буффону

"Краснодар" зіграв два спаринги за день. У першому матчі з латвійською "Ригою" Сулейманов був вилучений вже на 23-й хвилині. А в поєдинку проти солігорського "Шахтаря" футболіста вигнали на 78-й хвилині.

У нинішньому сезоні РПЛ Магомед-Шапі Сулейманов провів 18 матчів і забив три голи. У 2019 він став найкращим молодим футболістом РПЛ.

В тренді
Спалилися! Росія підкуповувала повіями боса світового біатлону
Реклама

Читайте також: Євро-2020 в 12 країнах, а долю уболівальників вирішать у квітні – заява УЄФА

У єврокубках "Краснодар" виступав в Лізі чемпіонів. Команда посіла третє місце і в 1/16 фіналу Ліги Європи зіграє проти загребського "Динамо".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

футболіст червона картка ФК Краснодар
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Ті, що не народжували, прочитають і перехочуть дітей". Одкровення дружини українського футболістаФутбол
У ловеласа Неймара нова
У ловеласа Неймара нова "крихітка": футболіст запав на відому співачкуФутбол
Колишній капітан збірної України поїхав грати в російське село
Колишній капітан збірної України поїхав грати в російське селоЧУ з футболу
Гравець
Гравець "Динамо" після інсульту заговорив португальськоюФутбол
Качка з
Качка з "Динамо" зняли з гри через м'язиФутбол
Ірину Морозюк сфотографували голою в роздягальні. Реакція чоловіка була дивовижною
Ірину Морозюк сфотографували голою в роздягальні. Реакція чоловіка була дивовижноюФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти