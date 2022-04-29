Це параноя та геноцид! Президент Динамо розповів, хто зупинить Путіна

Повномасштабна війна в Україні триває вже понад два місяці. Армія Путіна масово бомбардує наші міста, окупує регіони та вбиває мирне населення, зокрема й дітей.
Проти дій фашистів активно виступає і наша футбольна спільнота. Зокрема, нещодавно на благодійному матчі із Боруссією Дортмунд президент Динамо Ігор Суркіс сфотографувався з антипутінським плакатом.
Після матчу Ігор Михайлович дав інтерв'ю Футбол NEWS, у якому поділився планами на футбольне майбутнє. Також президент Динамо запевнив, що українська армія зможе зупинити Путіна.
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"Я розраховую на те, що у нас будуть мінімальні втрати, залишаться клуби і ми далі розвиватимемо футбол. Мирне життя має бути на нашій землі, тоді буде і футбол. Ми зробимо все, щоб він був, допомагатимемо іншим клубам.
У нас багато гравців молодих, талановитих, які перебувають у орендах. Будемо знову будувати футбол, але сьогодні це не на першому місці. Коли зупиниться війна і не буде воєнного стану, футбол у нас буде не на тому рівні, а на слабкому. Але буде!
Те, що творить Путін – це параноя. Це не війна, а геноцид проти мирного населення, проти наших дітей, проти жінок, проти людей похилого віку. Я гадаю, що його хтось зупинить. Найімовірніше, зупинять наші бійці, наша армія".
Нагадаємо, що Динамо вирушило в тур Європою, де проводить благодійні матчі. Їхня мета – збір коштів для гуманітарної допомоги українцям, які постраждали від війни з Росією.
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Кияни провели вже п'ять зустрічей. Легія та Галатасарай були обіграні з рахунком 3:1, після чого Динамо розписало нічию з Клужем (0:0). В останніх двох іграх підопічні Луческу перемогли дортмундську Боруссію (3:2) та розійшлися миром з Динамо Загреб (2:2).