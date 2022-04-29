Это паранойя и геноцид! Президент Динамо рассказал, кто остановит Путина

Игорь Суркис считает, что наша армия в состоянии справиться с нашествием фашистов на нашу землю

Игорь Суркис верит в крах Владимира Путина

Полномасштабная война в Украине длится уже более двух месяцев. Армия Путина массово бомбит наши города, оккупирует регионы и убивает мирное население, в том числе и детей.

Против действий фашистов активно выступает и наше футбольное сообщество. В частности, недавно на благотворительном матче с Боруссией Дортмунд президент Динамо Игорь Суркис сфотографировался с антипутинским плакатом.

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После матча Игорь Михайлович дал интервью Футбол NEWS, в котором поделился планами на футбольное будущее. Также президент Динамо заверил, что украинская армия сможет остановить Путина.

"Я рассчитываю на то, что у нас будут минимальные потери, останутся клубы и мы будем дальше развивать футбол. Мирная жизнь должна быть на нашей земле, тогда будет и футбол. Мы сделаем все, чтобы он был, будем помогать другим клубам. У нас много игроков молодых, талантливых, которые находятся в арендах. Будем заново строить футбол, но сегодня это не на первом месте. Когда остановится война и не будет военного положения, футбол у нас будет не на том уровне, а на более слабом. Но будет! То, что творит Путин – это паранойя. Это не война, а просто геноцид против мирного населения, против наших детей, против женщин, против мужчин пожилого возраста. Я думаю, что его кто-то остановит. Скорее всего, остановят наши бойцы, наша армия".

Напомним, что Динамо отправилось в тур по Европе, где проводит благотворительные матчи. Их цель – сбор средств для гуманитарной помощи украинцам, которые пострадали от войны с Россией.

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Киевляне провели уже пять встреч. Легия и Галатасарай были обыграны со счетом 3:1, после чего Динамо расписало ничью с Клужем (0:0). В последних двух играх подопечные Луческу победили дортмундскую Боруссию (3:2) и разошлись миром с Динамо Загреб (2:2).