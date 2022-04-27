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Братья Суркисы в Германии сфотографировались с плакатом против Путина (фото)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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27 апреля, 08:31
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Григорий и Игорь Суркисы посетили поединок Динамо против Боруссии Дортмунд и не отказали детям в фото с патриотической надписью
Братья Суркисы выступили против Путина
Братья Суркисы выступили против Путина

Вчера Динамо провело благотворительный поединок против Боруссии Дортмунд. Киевляне сумели перестрелять вице-чемпиона Германии благодаря дублю Ваната.

Поединок посетило немало украинцев, среди которых были и руководители Динамо. На трибунах были замечены президент киевлян Игорь Суркис, а также его брат и экс-президент ФФУ Григорий Суркис.

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Во время игры братьев заметили двое мальчиков и попросили сфотографироваться. При этом парни вручили Суркиса большой сине-желтый плакат со словами "STOP PUTIN". Братья не отказали молодым болельщикам.

Отметим, что на поединок пришло около 35 тысяч фанатов, что позволило киевлянам собрать аж 400 тысяч евро. Средства будут пожертвованы в пользу украинцев, которые пострадали от войны с Россией.

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Следующий благотворительный матч пройдет уже завтра, 28 апреля. Динамо сразится со своими тезками из Загреба на стадионе "Максимир" в столице Хорватии.

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