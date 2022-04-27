26 квітня 22:00 Онлайн
Манчестер Сіті 4
Реал 3
27 квітня 22:00
Ліверпуль --
Вільярреал --
3 травня 22:00
Вільярреал --
Ліверпуль --
4 травня 22:00
Реал --
Манчестер Сіті --
26 квітня 19:00
Боруссія Д 2
Динамо 3
28 квітня 19:00
Динамо Загреб --
Динамо --
28 квітня 21:45
Манчестер Юнайтед --
Челсі --
28 квітня 22:00
Вест Хем --
Айнтрахт --
Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Загострення у Придністров'ї ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua
Олександрія Верес Ворскла Десна Динамо Дніпро-1 Зоря Інгулець Колос Львів Маріуполь Металіст 1925 Минай Рух Чорноморець Шахтар

Чемпіонат України 2021/2022

Головна Матчі Команди Турнірна Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
СЬОГОДНІ Спорт ЧУ з футболу

Брати Суркіси у Німеччині сфотографувалися з плакатом проти Путіна (фото)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 квітня, 08:31
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Григорій та Ігор Суркіси відвідали поєдинок Динамо проти Борусії Дортмунд і не відмовили дітям у фото з патріотичним написом
Брати Суркіси виступили проти Путіна
Брати Суркіси виступили проти Путіна

Вчора Динамо провело благодійний поєдинок проти Боруссії Дортмунд. Кияни зуміли перестріляти віце-чемпіона Німеччини завдяки дублю Ваната.

Поєдинок відвідало чимало українців, серед яких були керівники Динамо. На трибунах були помічені президент киян Ігор Суркіс, а також його брат та екс-голова ФФУ Григорій Суркіс.

Реклама

Під час гри братів помітили двоє хлопчиків і попросили сфотографуватись. При цьому хлопці вручили Суркісу великий синьо-жовтий плакат зі словами "STOP PUTIN". Брати не відмовили молодим уболівальникам.

Зазначимо, що на поєдинок прийшло близько 35 тисяч фанів, що дозволило киянам зібрати аж 400 тисяч євро. Кошти підуть на користь українців, які постраждали від війни з Росією.

Реклама

Читайте також: Манчестер Сіті та Реал влаштували чумову дуель у ЛЧ

Наступний благодійний матч відбудеться вже завтра, 28 квітня. Динамо зіграє зі своїми тезками із Загреба на стадіоні "Максимір" у столиці Хорватії.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Світовий спорт - за Україну!
Більше новин
Наука та технології
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Спортивні історії
Хочу ще
Лайфхаки на всі випадки життя
Більше новин
Захищають Україну
Хто вступив в тероборону
Авто
Більше новин
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Останні новини
Більше новин
Ліга чемпіонів. Півфінал

Ліверпуль

Сьогодні

22:00

Вільярреал

1.27

5.90

12.5

Вільярреал

3 трав

22:00

Ліверпуль

4.70

4.30

1.70

Реал

4 трав

22:00

Манчестер Сіті

3.20

3.60

2.15
Найкращі боксери світу
ТОП-10 незалежно від ваги
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадій Головкін Геннадій Головкін Геннадій Головкін
41 - 1 - 1
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Олександр Усик Олександр Усик Олександр Усик
19 - 0 - 0
6
Еррол Спенс Еррол Спенс Еррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс
28 - 1 - 0
9
Каллум Сміт Каллум Сміт Каллум Сміт
28 - 1 - 0
10
Йорденіс Угас Йорденіс Угас Йорденіс Угас
27 - 4 - 0
Опитування
Чемпіонат світу
До старту хокейного ЧС-2022
Тампере, Фінляндія

13-29 травня

Розклад матчів
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2162К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1720К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1633К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1120К
5
Володимир Кличко Володимир Кличко
990К
6
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
866К
7
Андрій Лунін Андрій Лунін
564К
8
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
508К
9
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
469К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Що атлети пишуть про війну
Чекаємо на рубку!
субота, 7 травня
Сауль Альварес
Сауль Альварес

vs.

Дмитро Бівол
Дмитро Бівол
Титул WBA у напівважкій вазі
субота, 30 квітня
Оскар Вальдес
Оскар Вальдес

vs.

Шакур Стівенсон
Шакур Стівенсон
Титули WBC і WBO друга напівлегка вага
Кеті Тейлор
Кеті Тейлор

vs.

Аманда Серрано
Аманда Серрано
Титул абсолютної чемпіонки у легкій вазі
Рейтинг ФІФА
Найкращі збірні світу:
1
Бразилія Бразилія
1833
2
Бельгія Бельгія
1827
3
Франція Франція
1790
4
Аргентина Аргентина
1765
5
Англія Англія
1762
6
Італія Італія
1723
7
Іспанія Іспанія
1709
8
Португалія Португалія
1675
9
Мексика Мексика
1659
10
Нідерланди Нідерланди
1659
Яке місце в України
Опитування
Премьер Лига Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Прем'єр Ліга
Чемпіонат Англії
1
Манчестер Сіті Манчестер Сіті
80
2
Ліверпуль Ліверпуль
79
3
Челсі Челсі
65
Ла Ліга
Чемпіонат Іспанії
1
Реал Реал
78
2
Барселона Барселона
63
3
Севілья Севілья
63
Бундесліга
Чемпіонат Німеччини
1
Баварія Баварія
75
2
Боруссія Д Боруссія Д
63
3
Баєр Баєр
55
Серія А
Чемпіонат Італії
1
Мілан Мілан
74
2
Інтер Інтер
72
3
Наполі Наполі
67
Ліга 1
Чемпіонат Франції
1
ПСЖ ПСЖ
78
2
Марсель Марсель
65
3
Ренн Ренн
59

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти