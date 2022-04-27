Брати Суркіси у Німеччині сфотографувалися з плакатом проти Путіна (фото)

Григорій та Ігор Суркіси відвідали поєдинок Динамо проти Борусії Дортмунд і не відмовили дітям у фото з патріотичним написом

Брати Суркіси виступили проти Путіна

Вчора Динамо провело благодійний поєдинок проти Боруссії Дортмунд. Кияни зуміли перестріляти віце-чемпіона Німеччини завдяки дублю Ваната.

Поєдинок відвідало чимало українців, серед яких були керівники Динамо. На трибунах були помічені президент киян Ігор Суркіс, а також його брат та екс-голова ФФУ Григорій Суркіс.

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Під час гри братів помітили двоє хлопчиків і попросили сфотографуватись. При цьому хлопці вручили Суркісу великий синьо-жовтий плакат зі словами "STOP PUTIN". Брати не відмовили молодим уболівальникам.

Зазначимо, що на поєдинок прийшло близько 35 тисяч фанів, що дозволило киянам зібрати аж 400 тисяч євро. Кошти підуть на користь українців, які постраждали від війни з Росією.

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Наступний благодійний матч відбудеться вже завтра, 28 квітня. Динамо зіграє зі своїми тезками із Загреба на стадіоні "Максимір" у столиці Хорватії.