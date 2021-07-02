Це космос! Зоря виграла у турецького клубу – 22:0

Такий рахунок рідко зустрінеш у футболі / Фото: Офіційний сайт ФК "Зоря"
Луганська Зоря зараз в Туреччині готується старту чемпіонату України. І вже провела один спаринг проти місцевого клубу Макуспор. Поєдинок завершився з дивним для футболу рахунком – 22:0 на користь української команди.
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Не менш дивно, що за Зорю голами відзначився одразу 21 футболіст! Команда в кожному з таймів зіграла різними складами. Подивіться, як розвивалися події на полі.
Зоря – Макуспор – 22:0
- 5-та хвилина. Олександр Гладкий – 1:0.
- 9-та хвилина. Шахаб – 2:0.
- 13-та хвилина. Дмитро Хомченовський – 3:0.
- 15-та хвилина. Жуніньо – 4:0.
- 19-та хвилина. Владислав Кабан – 5:0.
- 22-га хвилина. Сергій Булеца – 6:0.
- 35-та хвилина. Максим Імереков – 7:0.
- 39-та хвилина. Жуніньо – 8:0.
- 43-тя хвилина. Віталій Вернидуб – 9:0.
- 45-та хвилина. Денис Фаворов – 10:0.
- 50-та хвилина. Максим Хлань – 11:0.
- 51-ша хвилина. Артем Громов – 12:0.
- 55-та хвилина. Денис Нагнойний – 13:0.
- 58-ма хвилина. Крістіан – 14:0.
- 59-та хвилина. Агрон Руфат (пенальті) – 15:0.
- 68-ма хвилина. Єгор Назарин – 16:0.
- 75-та хвилина. Ахмед Алібеков (пенальті) – 17:0.
- 76-та хвилина. Владислав Ємець – 18:0.
- 79-та хвилина. Максим Казаков – 19:0.
- 85-та хвилина. Данило Алефіренко – 20:0.
- 86-та хвилина. Денис Янаков – 21:0.
- 87-ма хвилина. Данило Алефіренко – 22:0.
Нагадаємо, наступний матч луганчани проведуть 8 липня проти Пролетера.