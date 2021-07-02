Це космос! Зоря виграла у турецького клубу – 22:0

На зборах в Туреччині луганський клуб у товариському матчі обіграв із неймовірним рахунком Макуспор, за Зорю м'ячі забивали 21 футболіст

Такий рахунок рідко зустрінеш у футболі / Фото: Офіційний сайт ФК "Зоря"

Луганська Зоря зараз в Туреччині готується старту чемпіонату України. І вже провела один спаринг проти місцевого клубу Макуспор. Поєдинок завершився з дивним для футболу рахунком – 22:0 на користь української команди.

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Не менш дивно, що за Зорю голами відзначився одразу 21 футболіст! Команда в кожному з таймів зіграла різними складами. Подивіться, як розвивалися події на полі.

Зоря – Макуспор – 22:0

5-та хвилина. Олександр Гладкий – 1:0.

9-та хвилина. Шахаб – 2:0.

13-та хвилина. Дмитро Хомченовський – 3:0.

15-та хвилина. Жуніньо – 4:0.

19-та хвилина. Владислав Кабан – 5:0.

22-га хвилина. Сергій Булеца – 6:0.

35-та хвилина. Максим Імереков – 7:0.

39-та хвилина. Жуніньо – 8:0.

43-тя хвилина. Віталій Вернидуб – 9:0.

45-та хвилина. Денис Фаворов – 10:0.

50-та хвилина. Максим Хлань – 11:0.

51-ша хвилина. Артем Громов – 12:0.

55-та хвилина. Денис Нагнойний – 13:0.

58-ма хвилина. Крістіан – 14:0.

59-та хвилина. Агрон Руфат (пенальті) – 15:0.

68-ма хвилина. Єгор Назарин – 16:0.

75-та хвилина. Ахмед Алібеков (пенальті) – 17:0.

76-та хвилина. Владислав Ємець – 18:0.

79-та хвилина. Максим Казаков – 19:0.

85-та хвилина. Данило Алефіренко – 20:0.

86-та хвилина. Денис Янаков – 21:0.

87-ма хвилина. Данило Алефіренко – 22:0.

Нагадаємо, наступний матч луганчани проведуть 8 липня проти Пролетера.