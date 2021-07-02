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Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
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Це космос! Зоря виграла у турецького клубу – 22:0

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
2 липня, 10:10
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На зборах в Туреччині луганський клуб у товариському матчі обіграв із неймовірним рахунком Макуспор, за Зорю м'ячі забивали 21 футболіст
Такий рахунок рідко зустрінеш у футболі
Такий рахунок рідко зустрінеш у футболі / Фото: Офіційний сайт ФК "Зоря"

Луганська Зоря зараз в Туреччині готується старту чемпіонату України. І вже провела один спаринг проти місцевого клубу Макуспор. Поєдинок завершився з дивним для футболу рахунком – 22:0 на користь української команди.

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Не менш дивно, що за Зорю голами відзначився одразу 21 футболіст! Команда в кожному з таймів зіграла різними складами. Подивіться, як розвивалися події на полі.

Зоря – Макуспор – 22:0

  • 5-та хвилина. Олександр Гладкий – 1:0.
  • 9-та хвилина. Шахаб – 2:0.
  • 13-та хвилина. Дмитро Хомченовський – 3:0.
  • 15-та хвилина. Жуніньо – 4:0.
  • 19-та хвилина. Владислав Кабан – 5:0.
  • 22-га хвилина. Сергій Булеца – 6:0.
  • 35-та хвилина. Максим Імереков – 7:0.
  • 39-та хвилина. Жуніньо – 8:0.
  • 43-тя хвилина. Віталій Вернидуб – 9:0.
  • 45-та хвилина. Денис Фаворов – 10:0.
  • 50-та хвилина. Максим Хлань – 11:0.
  • 51-ша хвилина. Артем Громов – 12:0.
  • 55-та хвилина. Денис Нагнойний – 13:0.
  • 58-ма хвилина. Крістіан – 14:0.
  • 59-та хвилина. Агрон Руфат (пенальті) – 15:0.
  • 68-ма хвилина. Єгор Назарин – 16:0.
  • 75-та хвилина. Ахмед Алібеков (пенальті) – 17:0.
  • 76-та хвилина. Владислав Ємець – 18:0.
  • 79-та хвилина. Максим Казаков – 19:0.
  • 85-та хвилина. Данило Алефіренко – 20:0.
  • 86-та хвилина. Денис Янаков – 21:0.
  • 87-ма хвилина. Данило Алефіренко – 22:0.

Нагадаємо, наступний матч луганчани проведуть 8 липня проти Пролетера.

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
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9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
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І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
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5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
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1
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І
Г
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1
Франція
3
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5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
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2
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