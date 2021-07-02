Это космос! Заря выиграла у турецкого клуба – 22:0

Такой счет редко встретишь в футболе / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"
Луганская Заря сейчас в Турции готовится к старту чемпионата Украины. И уже провела один спарринг против местного клуба Макуспор. Поединок завершился с удивительным для футбола счетом – 22:0 в пользу украинской команды.
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Не менее удивительно, что за Зарю голами отметился сразу 21 футболист! Команда в каждом из таймов сыграла разными составами. Посмотрите, как развивались события на поле.
Заря – Макуспор – 22:0
- 5-я минута. Александр Гладкий – 1:0.
- 9-я минута. Шахаб – 2:0.
- 13-я минута. Дмитрий Хомченовский – 3:0.
- 15-я минута. Жуниньо – 4:0.
- 19-я минута. Владислав Кабаев – 5:0.
- 22-я минута. Сергей Булеца – 6:0.
- 35-я минута. Максим Имереков – 7:0.
- 39-я минута. Жуниньо – 8:0.
- 43-я минута. Виталий Вернидуб – 9:0.
- 45-я минута. Денис Фаворов – 10:0.
- 50-я минута. Максим Хлань – 11:0.
- 51-я минута. Артем Громов – 12:0.
- 55-я минута. Денис Нагнойный – 13:0.
- 58-я минута. Кристиан – 14:0.
- 59-я минута. Агрон Руфати (пенальти) – 15:0.
- 68-я минута. Егор Назарина – 16:0.
- 75-я минута. Ахмед Алибеков (пенальти) – 17:0.
- 76-я минута. Владислав Емец – 18:0.
- 79-я минута. Максим Казаков – 19:0.
- 85-я минута. Даниил Алефиренко – 20:0.
- 86-я минута. Денис Янаков – 21:0.
- 87-я минута. Даниил Алефиренко – 22:0.
Напомним, следующий матч луганчане проведут 8 июля против Пролетера.