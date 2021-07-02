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Украина --
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Это космос! Заря выиграла у турецкого клуба – 22:0

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
2 июля, 10:10
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На сборах в Турции луганский клуб в товарищеском матче обыграл с невероятным счетом Макуспор, за Зарю мячи забивали 21 футболист
Такой счет редко встретишь в футболе
Такой счет редко встретишь в футболе / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Луганская Заря сейчас в Турции готовится к старту чемпионата Украины. И уже провела один спарринг против местного клуба Макуспор. Поединок завершился с удивительным для футбола счетом – 22:0 в пользу украинской команды.

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Не менее удивительно, что за Зарю голами отметился сразу 21 футболист! Команда в каждом из таймов сыграла разными составами. Посмотрите, как развивались события на поле.

Заря – Макуспор – 22:0

  • 5-я минута. Александр Гладкий – 1:0.
  • 9-я минута. Шахаб – 2:0.
  • 13-я минута. Дмитрий Хомченовский – 3:0.
  • 15-я минута. Жуниньо – 4:0.
  • 19-я минута. Владислав Кабаев – 5:0.
  • 22-я минута. Сергей Булеца – 6:0.
  • 35-я минута. Максим Имереков – 7:0.
  • 39-я минута. Жуниньо – 8:0.
  • 43-я минута. Виталий Вернидуб – 9:0.
  • 45-я минута. Денис Фаворов – 10:0.
  • 50-я минута. Максим Хлань – 11:0.
  • 51-я минута. Артем Громов – 12:0.
  • 55-я минута. Денис Нагнойный – 13:0.
  • 58-я минута. Кристиан – 14:0.
  • 59-я минута. Агрон Руфати (пенальти) – 15:0.
  • 68-я минута. Егор Назарина – 16:0.
  • 75-я минута. Ахмед Алибеков (пенальти) – 17:0.
  • 76-я минута. Владислав Емец – 18:0.
  • 79-я минута. Максим Казаков – 19:0.
  • 85-я минута. Даниил Алефиренко – 20:0.
  • 86-я минута. Денис Янаков – 21:0.
  • 87-я минута. Даниил Алефиренко – 22:0.

Напомним, следующий матч луганчане проведут 8 июля против Пролетера.

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C
D
E
F
#
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И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
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И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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И
Г
О
1
Швеция
3
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7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
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Франция
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5
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Португалия
3
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