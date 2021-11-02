Ще один! Футболіст пережив зупинку серця під час матчу

Цього разу на волосинці від смерті опинився ісландський півзахисник норвезького Сондала Еміль Палссон

Лікарі зуміли врятувати Палссона / Фото: Twitter

Лише чотири дні тому у ганського футболіста австрійського Лінца Рафаеля Двамена стався серцевий напад під час матчу – африканця врятував імплантований дефібрилятор.

А тепер зупинку серця під час матчу 27 туру чемпіонату Норвегії проти Стьордалс-Блінк пережив півзахисник клубу Сондал Еміль Палссон.

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Як повідомляє TV2, на 12-й хвилині зустрічі 28-річний Палссон, чемпіон Ісландії (2012, 2015, 2016) та футболіст своєї національної збірної, просто звалився на газон.

На щастя, норвезькі лікарі швидко зреагували та упродовж 11 хвилин реанімували футболіста. Їм вдалося його врятувати, після чого Палсона було доставлено до лікарні, де він зараз і залишається.

Матч не був дограний – його перенесли на невизначений строк.

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Нагадаємо, що 30 жовтня нападника Барселони Серхіо Агуеро замінили під час матчу з Алавесом через проблеми із серцем. Куму Мессі заборонили грати три місяці.