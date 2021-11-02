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Еще один! Футболист пережил остановку сердца во время матча

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
2 ноября, 09:48
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В этот раз на волос от смерти оказался исландский полузащитник норвежского Согндала Эмиль Палссон
Врачи сумели спасти Палссона
Врачи сумели спасти Палссона / Фото: Twitter

Буквально четыре дня назад у ганского футболиста австрийского Линца Рафаэля Двамена произошел сердечный приступ во время матча – африканца спас имплантированный дефибриллятор.

А теперь остановку сердца во время матча 27-го тура чемпионата Норвегии против Стьордалс-Блинк пережил полузащитник клуба Согндал Эмиль Палссон.

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Как сообщает TV2, на 12-й минуте встречи 28-летний Палссон, чемпион Исландии (2012, 2015, 2016) и футболист своей национальной сборной, просто рухнул на газон.

К счастью, норвежские врачи быстро среагировали и на протяжении 11 минут реанимировали футболиста. Им удалось его спасти, после чего Палссон был доставлен в больницу, где сейчас и остается.

Матч в итоге не был доигран и был перенесен на неопределенный срок.

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Напомним, что 30 октября нападающий Барселоны Серхио Агуэро был заменен во время матча с Алавесом из-за проблем с сердцем. Куму Месси запретили играть три месяца.

Агуэро стало плохо на поле
Агуэро стало плохо на поле / Фото: ESPN

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