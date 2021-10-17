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Його місце – на лаві: англійці не вірять в Ярмоленка навіть після феєрії в збірній України

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
17 жовтня, 14:11
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Андрій Ярмоленко забив два голи в жовтневих матчах збірної України, але цього мало, щоб заслужити місце в стартовому складі Вест Гема
Андрій Ярмоленко у футболці збірної України
Андрій Ярмоленко у футболці збірної України / Фото: REUTERS

Сьогодні Вест Гем в рамках Прем'єр-ліги зустрінеться з Евертоном. Місцеві експерти прогнозують, що Ярмоленко знову почне матч з лавки запасних, не дивлячись на м'ячі в ворота Фінляндії та Боснії.

"Андрій Ярмоленко продовжив свій прекрасний міжнародний хід, забивши двічі за збірну України в жовтні.

Але занадто часто йому не вдавалося перенести хорошу гру в збірній на клубний рівень. А це значить, що в сьогоднішній зустрічі його місце буде на лавці для запасних , – пише автор FL Том Кларк, якого цитує Zbirna.com.

У поточному сезоні Ярмоленко ще жодного разу не починав матч чемпіонату Англії з перших хвилин. В останній раз таке траплялося ще 29 грудня 2020 року, а забивав в попередній разів 23 січня 2021-го в Кубку Англії.

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На рахунку Ярмоли шість матчів, але в них на поле українець провів сумарно 33 хвилини. Важко проявити себе, якщо ти відіграв менше тайму.

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