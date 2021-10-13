Роналду, посунься: Ярмоленко потрапив до ТОП-100 бомбардирів збірних

У Львові відбувся ключовий поєдинок у боротьбі за путівку до плей-оф на ЧС-2022. На жаль, наша команда зіграла внічию 1:1 і ускладнила турнірні завдання, але цей матч став знаменним для автора гола у ворота Боснії

Андрій Ярмоленко в ТОП-100 бомбардирів збірних світу / Фото: Reuters

На 15-й хвилині матчу Андрій Ярмоленко відправив м'яч у сітку воріт боснійців, вдало замкнувши на дальній штанзі простріл Віктора Циганкова. Цей гол став для 31-річного футболіста 44-м за національну збірну.

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М'яч, забитий у ворота боснійців, дозволив Ярмоленку потрапити до ТОП-100 найкращих бомбардирів збірних світу за всю історію. Українець розташувався на 99-му місці рейтингу, поряд з легендарними форвардами: іспанцем Раулем, англійцем Джиммі Грівзом, австрійцем Тоні Польстером.

Додамо, що найкращий бомбардир збірної України за всю історію Андрій Шевченко забив 48 м'ячів і знаходиться на 75-му рядку списку кращих снайперів національних команд.

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А очолює ТОП-100 бомбардирів португальський форвард Кріштіану Роналду, на рахунку якого 115 голів в 182 матчах за збірну.

Ярмоленко відкрив рахунок в матчі проти Боснії / Фото: REUTERS

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Відзначимо, що після матчу у Львові збірна України втрималася на другому місці групи D, маючи в своєму активі 9 очок після семи зіграних поєдинків. Тепер нашій команді потрібно обов'язково перемагати на виїзді Боснію і сподіватися на сприятливі результати конкурентів – Фінляндії та Боснії.

Раніше ми розповідали, як збірній України вийти з групи.

Решта матчів групи D

13 листопада

Боснія і Герцеговина – Фінляндія

Франція – Казахстан

16 листопада

Боснія і Герцеговина – Україна

Фінляндія – Франція