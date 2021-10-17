Его место – на скамейке: англичане не верят в Ярмоленко даже после феерии в сборной Украины

Андрей Ярмоленко забил два гола в октябрьских матчах сборной Украины, но этого мало, чтобы заслужить место в стартовом составе Вест Хэма

Андрей Ярмоленко в футболке сборной Украины / Фото: REUTERS

Сегодня Вест Хэм в рамках Премьер-лиги встретится с Эвертоном. Местные эксперты прогнозируют, что Ярмоленко снова начнет матч с лавки запасных, несмотря на мячи в ворота Финляндии и Боснии.

"Андрей Ярмоленко продолжил свой прекрасный международный ход, забив дважды за сборную Украины в октябре. Но слишком часто ему не удавалось перенести хорошую игру в сборной на клубный уровень. А это значит, что в сегодняшней встрече его место будет на скамейке для запасных", – пишет автор FL Том Кларк, которого цитирует Zbirna.com.

В текущем сезоне Ярмоленко еще ни разу не начинал матч чемпионата Англии с первых минут. В последний раз такое случалось еще 29 декабря 2020, а забивал в предыдущий раз 23 января 2021-го в Кубке Англии.

Реклама

На счету Ярмолы шесть матчей, но в них на поле украинец провел суммарно 33 минуты. Тяжело проявить себя, если ты отыграл менее тайма.