Думаючи про всіх дітей у світі: Пазік зворушливо привітала молодшого сина Шевченка

З цієї нагоди Крістен ніжно привітала Райдера-Габріеля з днем народження, згадавши про нещасних дітей, які страждають від війни.

"Вітаємо нашого Райдера з 8-річчям!! Сьогодні ми вшановуємо тебе!!

Я вдячна сьогодні за багато чого, за маленького юнака, в якого ти перетворюєшся, і за радість, яку ти приносиш усім, кого зустрічаєш, але особливо вдячна за те, що в цей день навколо тебе мир, любов та сім'я.

З думками про всіх дітей у всьому світі, які були розлучені зі своїми батьками та живуть у страху", – написала у себе в Instagram Крістен Пазік.