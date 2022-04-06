Думаючи про всіх дітей у світі: Пазік зворушливо привітала молодшого сина Шевченка

З цієї нагоди Крістен ніжно привітала Райдера-Габріеля з днем народження, згадавши про нещасних дітей, які страждають від війни.
"Вітаємо нашого Райдера з 8-річчям!! Сьогодні ми вшановуємо тебе!!
Я вдячна сьогодні за багато чого, за маленького юнака, в якого ти перетворюєшся, і за радість, яку ти приносиш усім, кого зустрічаєш, але особливо вдячна за те, що в цей день навколо тебе мир, любов та сім'я.
З думками про всіх дітей у всьому світі, які були розлучені зі своїми батьками та живуть у страху", – написала у себе в Instagram Крістен Пазік.
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Зазначимо, що Райдер особливо дорогий для сім'ї Андрія Шевченка. Раніше Крістен Пазік зізналася, що під час четвертої вагітності ризикувала втратити дитину.
Нагадаємо, Андрій та Крістен виховують чотирьох синів:
- Джордан Шевченко (29 жовтня 2004)
- Крістіан Шевченко (13 листопада 2006)
- Олександр Шевченко (1 жовтня 2012)
- Райдер-Габріель Шевченко (6 квітня 2014)