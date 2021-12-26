Вся американська рідня Шеви за одним столом (фото)

У Мережі з'явився рідкісний знімок – українського тренера Дженоа Андрія Шевченка можна побачити в оточенні близьких та далеких родичів

Шевченко і його рідні / Фото: Instagram

Незважаючи на перебування в зоні вильоту Серії А та співчуття у зв'язку зі слабким рівнем гравців від Сергія Реброва, тренер Дженоа Андрій Шевченко не впадає в депресію, у широкому сімейному колі відзначивши католицьке Різдво.

Знімок, опублікований його дружиною Крістен Пазік у сторіз, заслуговує на особливу увагу.

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За круглим столом зібралася вся американська рідня Шеви, або, принаймні, левова її частина – шість людей праворуч, і шестеро ліворуч від Андрія, що розташувався по центру.

При цьому у більшості на головах були паперові позолочені корони, бо, згідно з британською традицією, "на Різдво кожна людина – король".

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Однак у Шеви корони не було. Мабуть, тому, що йому ближче православне Різдво, яке відзначається 7 січня.

Раніше ми писали, що діти Шеви на Різдво перетворилися на маленьких Санта-Клаусів.

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Нагадаємо, Андрій Шевченко та американка Крістен Пазік, дочка бейсболіста Майка Пазіка, познайомилися у Мілані на вечірці знаменитого дизайнера Джорджо Армані 2002 року, а за два роки пара зіграла весілля у Вашингтоні.

Андрій Шевченко і його дружина Крістен / Фото: Instagram

Сини Андрія Шевченка

Джордан Шевченко (народився 29 жовтня 2004)

Кристіан Шевченко (13 листопада 2006)

Олександр Шевченко (01 жовтня 2012)

Райдер-Габріель Шевченко (06 квітня 2014)

При цьому сім'ї Шеви пророкують серйозні випробування. Як заявив нещодавно астролог Влад Росс, Шевченко розлучиться і одружиться з українкою.