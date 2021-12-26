Вся американская родня Шевы за одним столом (фото)

В Сети появился редкий снимок – украинского тренера Дженоа Андрея Шевченко можно увидеть в окружении близких и дальних родственников

Шевченко и его родные / Фото: Instagram

Несмотря на пребывание в зоне вылета Серии А и соболезнования в связи со слабым уровнем игроков от Сергея Реброва, тренер Дженоа Андрей Шевченко не стал впадать в депрессию, в широком семейном кругу отметив католическое Рождество.

Снимок, опубликованный его супругой Кристен Пазик в сториз, заслуживает особого внимания.

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За круглым столом собралась вся американская родня Шевы, или, по крайней мере, львиная ее часть – шесть человек по правую, и шесть по левую руку от Андрея, расположившегося по центру.

При этом у большинства на головах были бумажные позолоченные короны, потому что, согласно британской традиции, "в Рождество каждый человек – король".

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Однако у Шевы короны не было. Видимо, потому, что ему ближе православное Рождество, отмечаемое 7 января.

Ранее мы писали, что дети Шевы на Рождество превратились в маленьких Санта-Клаусов.

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Напомним, Андрей Шевченко и американка Кристен Пазик, дочь бейсболиста Майка Пазика, познакомились в Милане на вечеринке знаменитого дизайнера Джорджо Армани в 2002 году, а спустя два года пара сыграла свадьбу в Вашингтоне.

Андрей Шевченко и его жена Кристен / Фото: Instagram

Сыновья Андрея Шевченко

Джордан Шевченко (родился 29 октября 2004)

Кристиан Шевченко (13 ноября 2006)

Александр Шевченко (01 октября 2012)

Райдер-Габриэль Шевченко (06 апреля 2014)

При этом семье Шевы предрекают серьезные испытания. Как заявил недавно астролог Влад Росс, Шевченко разведется и женится на украинке.