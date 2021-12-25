Измученный и счастливые: лица Шевы и его детей на Рождество

Обладатель "Золотого мяча"-2004 и его сыновья в разном настроении встречают праздники

Шевченко и его младшие сыновья / Фото: Reuters, Instagram

Андрей Шевченко ушел на новогодние каникулы в зоне вылета Серии А. Его Дженоа – третья с конца, до спасительного 17-го места – пять очков.

Неудивительно, что в последних матчах лицо Шевченко не светилось радостью – украинец выглядел порой, словно с креста снятый.

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Тем не менее турнирные проблемы обладателя "Золотого мяча"-2004 никак не отразились на настроении его детей. 7-летний Райдер-Габриэль и 9-летний Александр просто светятся от счастья на снимках, которые их мама, супруга Андрея Кристен, опубликовала у себя в сториз.

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Напомним, как признавалась ранее Кристен Пазик, выносить Райдера-Габриэля, названного в честь американского прадеда, оказалось труднее всего.

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"Четвертая беременность была связана с высоким риском. Мне сказали об этом за две недели до родов", – говорила Кристен.

Благо, роды прошли благополучно, и сейчас Андрей и Кристен не нарадуются парнем.

Счастливое семейство Андрея Шевченко / Фото: Instagram

Сыновья Андрея Шевченко

Джордан Шевченко (29 октября 2004)

Кристиан Шевченко (13 ноября 2006)

Александр Шевченко (01 октября 2012)

Райдер-Габриэль Шевченко (06 апреля 2014)

Тем не менее семье Шевы предрекают испытания. Как заявил недавно астролог Влад Росс, Шевченко разведется и женится на украинке.