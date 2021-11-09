11 листопада 19:30
Україна --
Болгарія --
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 19:45
Франція --
Казахстан --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
↪ Повернення Авакова 🔥 Шева - тренер в Італії! ⚡ Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Билися діти та батьки! Грандіозний скандал в українському футболі

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
9 листопада, 11:36
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Поєдинок юнацьких команд Інтера та Маріуполя не дограли через бійку, яку затіяли батьки футболістів
Бійка у матчі юнацьких команд Інтер - Маріуполь
Бійка у матчі юнацьких команд Інтер - Маріуполь

Матч юнацького чемпіонату України з футболу (U-17) між Інтером із Дніпра та Маріуполем завершився грандіозним скандалом.

У другому таймі, за рахунку 2:1 на користь Маріуполя, біля бокової лінії один із футболістів порушив правила. Гравці трохи поштовхалися і все заспокоїлося б, але тут на поле вибігли батьки і затіяли справжню бійку.

Реклама

Раніше ми розповідали, як у Мексиці під час гри на трибунах почалася сутичка серед батьків та родичів юних футболістів, яка переросла в масове побоїще. Винуватцем бійки став чоловік, який, підкравшись зі спини, вдарив одного з глядачів мотоциклетним шоломом.

Також ми писали, що у Вінниці після матчу фанати побили суддю. Уболівальники зганяли гнів за програш місцевої Ниви. Причиною агресії фанатів став спірний пенальті, призначений арбітром.

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Італія

12 лист

19:45

Швейцарія

1.62

4.08

6.50

Боснія і Герцеговина

13 лист

14:00

Фінляндія

2.05

3.50

4.14

Франція

13 лист

19:45

Казахстан

1.06

15.0

61.0
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейт
Ліндсі

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Зоря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Дніпро-1
14
21:14
28
6
Олександрія
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металіст 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Чорноморець
14
16:29
11
13
Львів
14
9:22
10
14
Інгулець
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Маріуполь
14
17:32
7
Показати бiльше
Пʼятниця, 19 листопада
19:30
Субота, 20 листопада
14:00
17:00
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти