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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Дрались дети и родители! Грандиозный скандал в украинском футболе

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
9 ноября, 11:36
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Поединок юношеских команд Интера и Мариуполя не доиграли из-за драки, которую затеяли родители футболистов
Драка в матче юношеских команд Интер - Мариуполь
Драка в матче юношеских команд Интер - Мариуполь

Матч юношеского чемпионата Украины по футболу (U-17) между Интером из Днепра и Мариуполем завершился грандиозным скандалом.

Во втором тайме, при счете 2:1 в пользу Мариуполя, возле боковой линии один из футболистов нарушил правила. Игроки немного потолкались и все бы успокоилось, но тут на поле выбежали родители и затеяли настоящую драку.

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Ранее мы рассказывали, как в Мексике во время игры на трибунах началась потасовка среди родителей и родственников юных футболистов, которая переросла в массовое побоище. Зачинщиком драки стал мужчина, который, подкравшись со спины, ударил одного из зрителей мотоциклетным шлемом.

Также мы писали, что в Виннице после матча фанаты избили судью. Болельщики выместили гнев за проигрыш местной Нивы. Причиной агрессии фанатов стал спорный пенальти, назначенный арбитром.

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