Динамо знищило Агробізнес і вийшло у фінал Кубка України

Київське Динамо зробило ще один крок до того, щоб завоювати всі трофеї в нинішньому сезоні. Після перемоги в Суперкубку і без п'яти хвилин чемпіонства підопічні Мірчі Луческу вийшли у фінал Кубка України. До речі, фінальний поєдинок Кубка України перенесено на 13 травня.
Сьогодні Динамо без зусиль обіграло клуб Першої ліги Агробізнес із міста Волочиськ Хмельницької області. Голи забивали Ледньов (45), Бесєдін (67) і Буяльський (81).
Відео голу Ледньова:
Відео голу Бесєдіна:
Відео голу Буяльського:
Нагадаємо, що в чвертьфіналі Агробізнес сенсаційно обіграв Шахтар – 1:0.
Суперник Динамо визначиться сьогодні у матчі Олександрія – Зоря, початок о 18:30.
Раніше ми писали, що скандал із стадіоном Шухевича, де має відбутися фінал Кубка України, на злеті: арені в Тернополі загрожує заборона ФІФА на проведення матчів. З такою вимогою до боса ФІФА звернувся Центр Симона Візенталя – Інфантіно пообіцяв "не допустити дискримінації".
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