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Динамо знищило Агробізнес і вийшло у фінал Кубка України

21 квітня, 17:49

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Київське Динамо стало першим фіналістом Кубка України після перемоги над Агробізнесом 3:0, матч за трофей пройде 13 травня в Тернополі

Київське Динамо зробило ще один крок до того, щоб завоювати всі трофеї в нинішньому сезоні. Після перемоги в Суперкубку і без п'яти хвилин чемпіонства підопічні Мірчі Луческу вийшли у фінал Кубка України. До речі, фінальний поєдинок Кубка України перенесено на 13 травня.

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Сьогодні Динамо без зусиль обіграло клуб Першої ліги Агробізнес із міста Волочиськ Хмельницької області. Голи забивали Ледньов (45), Бесєдін (67) і Буяльський (81).

Відео голу Ледньова:

Відео голу Бесєдіна:

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Відео голу Буяльського:

Нагадаємо, що в чвертьфіналі Агробізнес сенсаційно обіграв Шахтар – 1:0.

Суперник Динамо визначиться сьогодні у матчі Олександрія – Зоря, початок о 18:30.

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Раніше ми писали, що скандал із стадіоном Шухевича, де має відбутися фінал Кубка України, на злеті: арені в Тернополі загрожує заборона ФІФА на проведення матчів. З такою вимогою до боса ФІФА звернувся Центр Симона Візенталя – Інфантіно пообіцяв "не допустити дискримінації".

Всі подробиці в спецтемі Кубок України

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Динамо Київ Кубок України Агробізнес Волочиськ
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