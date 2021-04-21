Чемпіонат України завершиться на тиждень раніше. Нові дати

У Прем'єр-лізі останній тур буде зіграний 9 травня, а фінал Кубка України пройде 13 травня, зміни до календаря внесли через підготовку збірної до Євро-2020

Виконавчий комітет Української асоціації футболу затвердив зміни в календарі поточного сезону. Змінені дати останніх турів чемпіонату України, а також фіналу Кубка України.

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Отже, 25-й тур УПЛ перенесений на 5 травня, а 26-й тур – на 9 травня. Спочатку останній тур повинен був відбутися 15 травня, повідомляє УАФ.

Крім того, фінальний поєдинок Кубка України відбудеться 13 травня, хоча спочатку мав пройти 12 травня.

Раніше ходили чутки, що сезон в українській футбольній Прем'єр-лізі може завершитися завчасно через збірну країни.

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У травні команда Андрія Шевченка почне підготовку до Євро-2020, який стартує 11 червня. У групі збірна України зіграє з Нідерландами (13 червня), Північною Македонією (17-го) і Австрією (21-го).

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До речі, в наступному турі Динамо може достроково стати чемпіоном України.

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