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Новини Чемпіонату України 2020/2021

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Чемпіонат України завершиться на тиждень раніше. Нові дати

21 квітня, 17:04

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

У Прем'єр-лізі останній тур буде зіграний 9 травня, а фінал Кубка України пройде 13 травня, зміни до календаря внесли через підготовку збірної до Євро-2020

Виконавчий комітет Української асоціації футболу затвердив зміни в календарі поточного сезону. Змінені дати останніх турів чемпіонату України, а також фіналу Кубка України.

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Отже, 25-й тур УПЛ перенесений на 5 травня, а 26-й тур – на 9 травня. Спочатку останній тур повинен був відбутися 15 травня, повідомляє УАФ.

Крім того, фінальний поєдинок Кубка України відбудеться 13 травня, хоча спочатку мав пройти 12 травня.

Раніше ходили чутки, що сезон в українській футбольній Прем'єр-лізі може завершитися завчасно через збірну країни.

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У травні команда Андрія Шевченка почне підготовку до Євро-2020, який стартує 11 червня. У групі збірна України зіграє з Нідерландами (13 червня), Північною Македонією (17-го) і Австрією (21-го).

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До речі, в наступному турі Динамо може достроково стати чемпіоном України.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
22
17
4
1
46
14
32
55
Забиті 46
Пропущені 14
Різниця 32
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
22
13
6
3
44
16
28
45
Забиті 44
Пропущені 16
Різниця 28
Результати останніх матчів: П В В П В
3
ЗоряЗоряЗор
21
11
5
5
37
18
19
38
Забиті 37
Пропущені 18
Різниця 19
Результати останніх матчів: П В В П П
4
ВорсклаВорсклаВор
22
10
7
5
33
20
13
37
Забиті 33
Пропущені 20
Різниця 13
Результати останніх матчів: В В П В П
5
ДеснаДеснаДес
22
10
6
6
34
24
10
36
Забиті 34
Пропущені 24
Різниця 10
Результати останніх матчів: П В В П П
6
КолосКолосКол
22
8
10
4
29
21
8
34
Забиті 29
Пропущені 21
Різниця 8
Результати останніх матчів: Н В Н В В
7
ОлександріяОлександріяОле
22
7
5
10
29
31
-2
26
Забиті 29
Пропущені 31
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П П П В
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
22
7
5
10
31
34
-3
26
Забиті 31
Пропущені 34
Різниця -3
Результати останніх матчів: Н П В В В
9
МаріупольМаріупольМар
22
5
7
10
22
35
-13
22
Забиті 22
Пропущені 35
Різниця -13
Результати останніх матчів: Н П В Н П
10
ЛьвівЛьвівЛьв
21
6
3
12
20
47
-27
21
Забиті 20
Пропущені 47
Різниця -27
Результати останніх матчів: В П П В П
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
22
3
11
8
20
30
-10
20
Забиті 20
Пропущені 30
Різниця -10
Результати останніх матчів: Н П П В В
12
ОлімпікОлімпікОлі
21
5
3
13
24
38
-14
18
Забиті 24
Пропущені 38
Різниця -14
Результати останніх матчів: Н П П П П
13
МинайМинайМин
22
4
6
12
15
37
-22
18
Забиті 15
Пропущені 37
Різниця -22
Результати останніх матчів: В П Н Н П
14
РухРухРух
21
3
8
10
17
36
-19
17
Забиті 17
Пропущені 36
Різниця -19
Результати останніх матчів: Н В П П П

Всі подробиці в спецтемі Кубок України

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чемпіонат України Кубок України УПЛ

Джерело: УАФ

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