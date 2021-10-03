Динамо – Шахтар: стартові склади на суперматч

Після травми до основного складу Динамо повернувся найкращий гравець столичної команди Буяльський, а Шахтар після ушкодження Траоре грає без чистого нападника
Буяльский повертаэться на поле / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Динамо і Шахтар оголосили склади на свій поєдинок 10-го туру Прем'єр-ліги, який відбудеться в неділю, 3 жовтня. Початок – о 19:30. Трансляція Динамо – Шахтар онлайн доступна на нашому сайті.
Динамо – Шахтар: де дивитися матч чемпіонату України
ДИНАМО: Бущан, Кендзьора, Сирота, Забарний, Караваєв, Сидорчук, Буяльський, Шапаренко, Де Пена, Вітіньо, Циганков.
У запасі: Бойко, Шабанов, Тимчик, Гармаш, Андрієвський, Лєднєв, Супряга, Антюх, Шкурин.
ШАХТАР: Пятов, Додо, Кривцов, Марлон, Матвієнко, Степаненко, Майкон, Алан Патрік, Соломон, Марлос, Педріньо.
У запасі: Трубін, Бондар, Корнієнко, Конопля, Маркос Антоніо, Тете, Мудрик, Судаков, Сикан.
Нагадаємо, до цього матчу Динамо підійшло в ролі лідера чемпіонату України з триочковим відривом від Шахтаря.
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Півтора тижні тому в матчі за Суперкубок України Шахтар розгромив Динамо 3:0 завдяки голу Алана Патріка і дублю Лассіни Траоре, який сьогодні через важку травму "гірникам" не допоможе.
Ми ведемо стрім поєдинку Динамо – Шахтар на нашому YouTube-каналі з професійним коментатором і чатом уболівальників. Дивимося і обговорюємо матч разом!