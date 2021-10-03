Динамо – Шахтар: стартові склади на суперматч

Після травми до основного складу Динамо повернувся найкращий гравець столичної команди Буяльський, а Шахтар після ушкодження Траоре грає без чистого нападника

Буяльский повертаэться на поле / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Динамо і Шахтар оголосили склади на свій поєдинок 10-го туру Прем'єр-ліги, який відбудеться в неділю, 3 жовтня. Початок – о 19:30. Трансляція Динамо – Шахтар онлайн доступна на нашому сайті.

Динамо – Шахтар: де дивитися матч чемпіонату України

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ДИНАМО: Бущан, Кендзьора, Сирота, Забарний, Караваєв, Сидорчук, Буяльський, Шапаренко, Де Пена, Вітіньо, Циганков.

У запасі: Бойко, Шабанов, Тимчик, Гармаш, Андрієвський, Лєднєв, Супряга, Антюх, Шкурин.

ШАХТАР: Пятов, Додо, Кривцов, Марлон, Матвієнко, Степаненко, Майкон, Алан Патрік, Соломон, Марлос, Педріньо.

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У запасі: Трубін, Бондар, Корнієнко, Конопля, Маркос Антоніо, Тете, Мудрик, Судаков, Сикан.

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Нагадаємо, до цього матчу Динамо підійшло в ролі лідера чемпіонату України з триочковим відривом від Шахтаря.

Більше Позиція Команда І В Н П Заб. Пр. Різн. О Результати останніх матчів 1 Динамо Дин 9 8 1 0 25 2 23 25 Забиті 25 Пропущені 2 Різниця 23 Результати останніх матчів: В В В В В 2 Шахтар Шах 9 7 1 1 23 5 18 22 Забиті 23 Пропущені 5 Різниця 18 Результати останніх матчів: В В В Н В 3 Ворскла Вор 10 6 3 1 19 7 12 21 Забиті 19 Пропущені 7 Різниця 12 Результати останніх матчів: В В В Н П 4 Зоря Зор 10 6 2 2 22 9 13 20 Забиті 22 Пропущені 9 Різниця 13 Результати останніх матчів: В В В Н В 5 Дніпро-1 Дні 10 6 1 3 14 12 2 19 Забиті 14 Пропущені 12 Різниця 2 Результати останніх матчів: В П В П В 6 Олександрія Оле 10 5 3 2 10 7 3 18 Забиті 10 Пропущені 7 Різниця 3 Результати останніх матчів: Н В П В Н 7 Десна Дес 10 5 1 4 13 16 -3 16 Забиті 13 Пропущені 16 Різниця -3 Результати останніх матчів: П П В Н П 8 Металіст 1925 Мет 10 4 1 5 9 13 -4 13 Забиті 9 Пропущені 13 Різниця -4 Результати останніх матчів: В В Н П П 9 Верес Вер 10 3 3 4 9 12 -3 12 Забиті 9 Пропущені 12 Різниця -3 Результати останніх матчів: Н П П В В 10 Рух Рух 10 3 2 5 8 12 -4 11 Забиті 8 Пропущені 12 Різниця -4 Результати останніх матчів: В П П Н В 11 Колос Кол 9 3 2 4 7 14 -7 11 Забиті 7 Пропущені 14 Різниця -7 Результати останніх матчів: В П В П П 12 Інгулець Інг 10 2 2 6 9 18 -9 8 Забиті 9 Пропущені 18 Різниця -9 Результати останніх матчів: П Н П П В 13 Львів Льв 10 1 3 6 6 15 -9 6 Забиті 6 Пропущені 15 Різниця -9 Результати останніх матчів: П В Н П П 14 Минай Мин 9 1 3 5 6 12 -6 6 Забиті 6 Пропущені 12 Різниця -6 Результати останніх матчів: П П П Н Н 15 Чорноморець Чор 10 1 3 6 11 24 -13 6 Забиті 11 Пропущені 24 Різниця -13 Результати останніх матчів: П Н П Н Н 16 Маріуполь Мар 10 1 1 8 12 25 -13 4 Забиті 12 Пропущені 25 Різниця -13 Результати останніх матчів: П П П В П

Півтора тижні тому в матчі за Суперкубок України Шахтар розгромив Динамо 3:0 завдяки голу Алана Патріка і дублю Лассіни Траоре, який сьогодні через важку травму "гірникам" не допоможе.

Ми ведемо стрім поєдинку Динамо – Шахтар на нашому YouTube-каналі з професійним коментатором і чатом уболівальників. Дивимося і обговорюємо матч разом!