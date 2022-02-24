Динамо та Шахтар разом: реакція футболістів на обстріл України

Шапаренко відреагував на початок війни проти України з боку Росії. Обстрілів зазнала вся територія нашої країни.
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"Молимося за Україну", – підписав фото Шапаренка у Instagram.
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Першим його пост прокоментував захисник Шахтаря Додо. Бразилець залишив коментар у вигляді трьох смайликів: серця, плачучого обличчя та оплесків.
Раніше ми писали:
- Президент України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану на всій території країни.
- У Миргороді зафіксували вибухи ракет, у місті є військова авіація (відео).
- Росія пішла в атаку з окупованого Криму – рухається техніка, вбито українського прикордонника.
- Також Зеленський звернувся до Заходу: Треба терміново зупинити Путіна. Президент закликав світових лідерів сформувати "антипутинську коаліцію".