Динамо и Шахтер вместе: реакция футболистов на обстрел Украины

Шапаренко отреагировал на начало войны против Украины со стороны России. Обстрелыам подверглась вся территория нашей страны.
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"Молимся за Украину", – подписал фото Шапаренко в Instagram.
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Первым его пост прокомментировал защитник Шахтера Додо. Бразилец оставил комментарий в виде трех смайликов: сердечка, плачущего лица и аплодисментов.
Раньше мы писали:
- Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения по всей территории страны.
- В Миргороде зафиксировали взрывы ракет, в городе есть военная авиация (видео).
- Россия пошла в атаку из оккупированного Крыма – движется техника, убит украинский пограничник.
- Также Зеленский обратился к Западу: Надо срочно остановить Путина. Президент призвал мировых лидеров сформировать "антипутинскую коалицию".