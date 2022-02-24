Тварюко, помри вже! Ексдинамівець Путіну

Колишній півзахисник київського Динамо та збірної України Сергій Рибалка, який нині виступає за Олександрію, відреагував на початок широкомасштабної війни Росії проти України
"Тварюко, помри вже нарешті", – написав 31-річний Рибалка у себе в сторіз на фоні фото президента РФ Володимира Путіна.
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Рано вранці у четвер, 24 лютого, Путін оголосив про початок "спеціальної військової операції на Донбасі". Після цього Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, вибухи лунають по всій країні.
На мирні міста падають ракети, з Криму та Білорусі пішли танки, продовжуються атаки агресора на Донбасі.
Є загиблі.
Президент України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану по всій території країни.
Також Зеленський наказав завдавати максимальних втрат супротивнику.
Деталі
- О 08.36 на Одещині в місті Подільськ ВЧ 0173 бомбардування, 6 – загиблих, 7 – поранено, 19 – зниклі безвісти.
- О 08.38 у місті Маріуполь Донецької області внаслідок обстрілу одна людина загинула, двоє поранено.
- У Конотопському районі під обстріл потрапив автомобіль, внаслідок чого постраждала жінка з дитиною.
- У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області три удари по складах 17-ї танкової бригади.
- Позиція бойового чергування 4608 Краснопілля – удар з БПЛА
- Бойовики розбомбили міст через річку Інгулець.