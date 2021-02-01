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Що вони собі дозволяють! "Барселона" і "Реал" перестали грати у футбол

1 лютого, 11:17

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Команди влаштували акцію протесту через перенесення матчів

У жіночих команд "Барселони" і "Реала" увірвався терпець. Футболістки влаштували акцію протесту прямо під час матчу. До речі, Мессі готовий піти з "Барселони" через розголошення контракту.

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Відразу після стартового свистка гравці "Барселони" і "Реала" зупинилися на кілька секунд. Так футболістки показали своє невдоволення постійними переносами матчів через пандемію коронавіруса. Наприклад, з 18 запланованих матчів "Барселони" п'ять були перенесені.

Всі команди жіночого чемпіонату Іспанії вважають, що Лізі пора змінити коронавірусний протокол. Клуби направили звернення в федерацію футболу Іспанії і запропонували проводити матчі, якщо у обох команд набирається достатня кількість футболісток для виходу на поле.

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Барселона жіночий футбол Реал Мадрид

Джерело: Eurosport

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