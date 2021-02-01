Що вони собі дозволяють! "Барселона" і "Реал" перестали грати у футбол

У жіночих команд "Барселони" і "Реала" увірвався терпець. Футболістки влаштували акцію протесту прямо під час матчу. До речі, Мессі готовий піти з "Барселони" через розголошення контракту.

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Відразу після стартового свистка гравці "Барселони" і "Реала" зупинилися на кілька секунд. Так футболістки показали своє невдоволення постійними переносами матчів через пандемію коронавіруса. Наприклад, з 18 запланованих матчів "Барселони" п'ять були перенесені.

¡Las jugadoras de Barça y Madrid han hecho un plantón al comienzo del partido!



Se trata de una protesta contra la Federación en la que piden un protocolo "eficaz" ante los múltiples partidos aplazados por coronavirus #PrimeraIberdrola pic.twitter.com/1a3B9DRUPZ - Teledeporte (@teledeporte) January 31, 2021

Всі команди жіночого чемпіонату Іспанії вважають, що Лізі пора змінити коронавірусний протокол. Клуби направили звернення в федерацію футболу Іспанії і запропонували проводити матчі, якщо у обох команд набирається достатня кількість футболісток для виходу на поле.

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