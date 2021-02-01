Що вони собі дозволяють! "Барселона" і "Реал" перестали грати у футбол

У жіночих команд "Барселони" і "Реала" увірвався терпець. Футболістки влаштували акцію протесту прямо під час матчу. До речі, Мессі готовий піти з "Барселони" через розголошення контракту.
Відразу після стартового свистка гравці "Барселони" і "Реала" зупинилися на кілька секунд. Так футболістки показали своє невдоволення постійними переносами матчів через пандемію коронавіруса. Наприклад, з 18 запланованих матчів "Барселони" п'ять були перенесені.
¡Las jugadoras de Barça y Madrid han hecho un plantón al comienzo del partido!- Teledeporte (@teledeporte) January 31, 2021
Se trata de una protesta contra la Federación en la que piden un protocolo "eficaz" ante los múltiples partidos aplazados por coronavirus #PrimeraIberdrola pic.twitter.com/1a3B9DRUPZ
Всі команди жіночого чемпіонату Іспанії вважають, що Лізі пора змінити коронавірусний протокол. Клуби направили звернення в федерацію футболу Іспанії і запропонували проводити матчі, якщо у обох команд набирається достатня кількість футболісток для виходу на поле.
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